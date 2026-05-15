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NEET UG पेपर लीक: सीकर के कोचिंग माफिया से जुड़ रहे हैं पेपर लीक के तार

3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे. नीट पेपर लीक में जयपुर का बिंवाल परिवार शामिल है.

NEET UG पेपर लीक
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 6:46 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले ने देशभर में सनसनी फैला दी है. जांच एजेंसियों की पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. राजस्थान एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा के अनुसार इस पूरे मामले में न केवल इस वर्ष बल्कि पिछले कई वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक करने और उन्हें बेचने के नेटवर्क से जुड़ा रहा है.

सीबीआई इस मामले में जयपुर के दिनेश बिंवाल और उनके परिवार से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है और गुरुवार को उनके घर पर छापा भी मारा था. इसके बाद यह जाहिर है कि यह परिवार जांच का केंद्र बन चुका है. इस परिवार के 5 सदस्य बीते दो सालों में नीट की परीक्षा पास कर चुके हैं. इस मामले में आरोपी विकास बिंवाल सवाई माधोपुर से एमबीबीएस कर रहा है और इस पूरे प्रकरण में पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश बिवाल के साथ आरोपी है.

सुनिए क्या बोले नीट स्टूडेंट (ETV Bharat Sikar)

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परिवार के भीतर ही तैयार हो रहा था ‘पेपर नेटवर्क’: सीबीआई की जांच में सामने आया है कि आरोपी मंगीलाल और दिनेश बिंवाल ने इस वर्ष 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था. इतना ही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर अपने परिवार के पांचों बच्चों को परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराया. मंगीलाल का बेटा विकास बिवाल, जो सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है. सीबीआई जांच के बिन्दुओं के अनुसार, पेपर खरीदने और आगे बेचने के इस पूरे खेल में करीब 65 लाख रुपये का लेन-देन हुआ.

महाराष्ट्र से गुरुग्राम होते हुए सीकर तक पहुंचा पेपर: राजस्थान एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि जांच में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि यह पेपर महाराष्ट्र स्थित नेटवर्क से हासिल किया गया था, जिसे हरियाणा के यश यादव के जरिए आगे बढ़ाया गया. गुरुग्राम से यह पेपर राजस्थान के सीकर पहुंचा, जहां बिंवाल परिवार ने इसे अपने बच्चों और अन्य छात्रों तक पहुंचाया. एजेंसियां अब इस “फॉरवर्ड-टू-फॉरवर्ड” चेन की गहराई से जांच कर रही हैं.

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कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदेह के घेरे में: सीकर, जो देशभर में कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, इस मामले में भी केंद्र में आ चुका है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने खुलासे से पहले ही इस बात को लेकर कहा था कि पूरे प्रकरण के जांच के दायरे में सीकर भी आ रहा है, जहां नीट का प्रश्न पत्र गैस पेपर के रूप में वायरल हुआ था. ऐसे में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. शुरुआती जांच के बाद राजस्थान एसओजी ने पाया कि लीक पेपर करीब 1000 छात्रों तक पहुंचा था. इसमें करियर काउंसलर की भूमिका भी सामने आई है, जिन्होंने टेलीग्राम के जरिए 700 से अधिक छात्रों को इस पेपर से अभ्यास करवाया.

राजनीतिक आरोपों से मामला गरमाया: मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया है कि इस पेपर लीक में राजस्थान के बड़े भाजपा नेताओं का नाम सामने आया है. उनका दावा है कि इन नेताओं के कोचिंग संस्थान हैं और जांच के दौरान राजनीतिक दबाव में कार्रवाई को प्रभावित किया जाता है. उन्होंने इस पूरे मामले की राजनीतिक कनेक्शन सहित निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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सीकर में भी है नाराजगी: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पर सीकर जिले से नाराजगी भी सामने आ रही है. स्थानीय लोग जहां दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं छात्र भी पेपर लीक और दोबारा परीक्षा से परेशान हैं. नीट की सीकर से तैयारी कर रही अभ्यर्थी और रद्द हुई परीक्षा की छात्रा पूजा ने बताया कि उन्हें पेपर लीक के बाद काफी निराशा हाथ लगी है.

उन्होंने कहा कि जब से NTA आया है, यह दूसरा यह तीसरा पेपर लीक है. उन्होंने उम्मीद जताई की सरकार अभ्यर्थियों का पूरा सहयोग करेगी और एनटटीए भी अब नियम कायदों की ठीक से पालना सुनिश्चित करेगी. वहीं, पहली बार नीट की परीक्षा दे चुकी अभ्यर्थी सुनिधि ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि करीब 650 सौ अंक परीक्षा में मिल जाएंगे, लेकिन पेपर लिखने उनके पूरे उत्साह को खत्म कर दिया है.

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