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बिजली के खंभे में फॉल्ट ठीक करने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया लाइनमैन, हालत गंभीर

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में बिजली विभाग के एक आउटसोर्स लाइनमैन के साथ बड़ा हादसा हो गया. विद्युत लाइन पर काम करने के दौरान लाइनमैन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसको जोरदार करंट लग गया. हादसे के बाद वह बिजली के पोल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद ऊर्जा विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, मुकीम पुत्र यूसुफ विद्युत विभाग में आउटसोर्स लाइनमैन के रूप में कार्यरत है. बताया गया है कि मुकीम भंगेड़ी क्षेत्र में एक विद्युत लाइन के खंभे पर चढ़कर लाइन संबंधी कार्य कर रहा था. इसी दौरान अचानक वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे कि तेज करंट लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खंभे से नीचे जमीन पर गिर पड़ा. हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए घायल लाइनमैन को दुर्गा चौक स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत को गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया है.