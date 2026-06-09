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कौशांबी में ड्यूटी पर निकले लाइनमैन की गला रेतकर हत्या, जंगल में मिला शव

कौशांबी: जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां दिनदहाड़े एक बिजली विभाग के लाइनमैन की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. दरअसल, हत्या के बाद लाइनमैन के शव को घटना चरवा थाना क्षेत्र के अमनी लोकीपुर गांव के पास जंगल फेंक दिया गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक की पहचान पंसौर गांव के रहने वाली राजकुमार (30) उर्फ राजू के रूप में हुई है, जो विद्युत विभाग में लाइनमैन संविदा के पद पर तैनात था. परिजनों के मुताबिक, राजकुमार रोज की तरह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे शव को अमनी लोकीपुर गांव के पास एक सुनसान जंगल में फेंककर फरार हो गए थे.

जब ग्रामीणों ने जंगल में खून से लथपथ शव देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ सीधे घटनास्थल पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य अहम सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

