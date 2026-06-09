कौशांबी में ड्यूटी पर निकले लाइनमैन की गला रेतकर हत्या, जंगल में मिला शव
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:32 AM IST
कौशांबी: जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां दिनदहाड़े एक बिजली विभाग के लाइनमैन की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. दरअसल, हत्या के बाद लाइनमैन के शव को घटना चरवा थाना क्षेत्र के अमनी लोकीपुर गांव के पास जंगल फेंक दिया गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतक की पहचान पंसौर गांव के रहने वाली राजकुमार (30) उर्फ राजू के रूप में हुई है, जो विद्युत विभाग में लाइनमैन संविदा के पद पर तैनात था. परिजनों के मुताबिक, राजकुमार रोज की तरह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे शव को अमनी लोकीपुर गांव के पास एक सुनसान जंगल में फेंककर फरार हो गए थे.
जब ग्रामीणों ने जंगल में खून से लथपथ शव देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ सीधे घटनास्थल पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य अहम सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
वहीं इस खौफनाक हत्या की खबर के मिलते ही मृतक राजकुमार के परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार की मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के मुताबिक, आज सुबह चरवा थाना क्षेत्र के बाराडोली गांव के बाहर एक अज्ञात बाइक मिली थी. इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस द्वारा बाइक की तस्दीक कराई गई और आसपास के क्षेत्र में कांबिंग की गई. थोड़ी देर पहले ही यहां जंगल में एक व्यक्ति का गला कटा हुआ शव मिला है. जिनकी पहचान पंसौर गांव की रहने वाले राजकुमार उर्फ राजू के रूप में हुई. पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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