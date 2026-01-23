घूस की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री का सख्त एक्शन; अमरोहा के लाइनमैन बर्खास्त, जेई निलंबित
अमरोहा में शिकायत मिलने पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कनेक्शन के नाम पर घूसखोर संविदा लाइनमैन को बर्खास्त और जेई को सस्पेंड कर दिया.
अमरोहा: यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कनेक्शन के नाम पर घूस लेने वाले संविदा लाइनमैन बर्खास्त कर दिया. इसके अलावा उन्होंने जेई को भी सस्पेंड कर दिया. ऊर्जा मंत्री के इस एक्शन से बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
रिश्वत मांगने की शिकायत पर एक्शन: शुक्रवार को लखनऊ में हुई जनसुनवाई के दौरान बिजली विभाग में घूसखोरी की शिकायत सामने आते ही नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया.
अमरोहा जनपद के नौगावां सादात निवासी मोहम्मद यूसा पुत्र कासिम ने बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. इस पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
एसडीओ-अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा: मंत्री के निर्देश पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता से बात की गई, जिसके बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लिया. भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण लाइनमैन अब्बास की सेवा समाप्त कर दी गई हैं. कनिष्ठ अभियंता राजीव सिंह को निलंबित किया गया, जबकि एसडीओ रितेश प्रसाद और अधिशासी अभियंता राहुल निगम से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
जनता को परेशान करने वालों पर शिकंजा: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार और जनता को परेशान करने वालों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है. बिजली विभाग जनता की सेवा के लिए है और घूसखोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी कठोर कार्रवाई जारी है.
जानें शिकायत को लेकर क्या बोले मंत्री: वीडियो में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में नीचे से ऊपर तक कर्मचारी भ्रष्ट हैं. एक कनेक्शन के लिए अमरोहा से उपभोक्ता को मेरे पास आना पड़ा. पहले तो लाइनमैन ने कनेक्शन के लिए रुपये मांगे. जब उपभोक्ता जेई के पास गया तो उसने कहा कि 25 लाख देकर पोस्टिंग पाई है. संविदा कर्मी के बाहर करिए और जेई को तत्काल सस्पेंड करिए.
