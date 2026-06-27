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वाराणसी में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिवार ने शव रखकर किया चक्का जाम

वाराणसी: बिजली विभाग में शनिवार को संविदाकर्मी लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, संविदा कर्मचारी लाइनमैन भरत कुमार बिजली विभाग के वाराणसी स्थित भदैनी पावर हाउस में कार्य कर रहा था, इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया. आनन फानन मे मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया.



भरत कुमार की बहन संगीता का आरोप है कि शुक्रवार की रात करीब 2:30 बजे परिवार को फोन पर मौत कि सूचना दी गई कि उनके भाई की करंट लगने से मृत्यु हो गई है. अस्पताल पहुंचने के बाद हमने अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा.

संगीता का कहना है परिवार में इकलौते भरत ही थे, जो सबका भरण पोषण कर रहे थे. उनकी असामयिक निधन ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है. भरत की पत्नी चंदा देवी का कहना है कि वह रात को 11:00 बजे घर से इमरजेंसी कहकर निकले थे. जैसे ही वह काम करने खंभे पर चढ़े, लाइट चालू कदी गई, जिसकी वजह से वह नीचे गिर पड़े.