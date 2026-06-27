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वाराणसी में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिवार ने शव रखकर किया चक्का जाम

पत्नी चंदा देवी के मुताबिक, भरत जैसे ही खंभे पर चढ़ा, लाइट चालू कर दी गई, जिससे मौत हो गई.

करंट लगने से लाइनमैन की मौत
करंट लगने से लाइनमैन की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:30 PM IST

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वाराणसी: बिजली विभाग में शनिवार को संविदाकर्मी लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, संविदा कर्मचारी लाइनमैन भरत कुमार बिजली विभाग के वाराणसी स्थित भदैनी पावर हाउस में कार्य कर रहा था, इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया. आनन फानन मे मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया.

भरत कुमार की बहन संगीता का आरोप है कि शुक्रवार की रात करीब 2:30 बजे परिवार को फोन पर मौत कि सूचना दी गई कि उनके भाई की करंट लगने से मृत्यु हो गई है. अस्पताल पहुंचने के बाद हमने अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा.

संगीता का कहना है परिवार में इकलौते भरत ही थे, जो सबका भरण पोषण कर रहे थे. उनकी असामयिक निधन ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है. भरत की पत्नी चंदा देवी का कहना है कि वह रात को 11:00 बजे घर से इमरजेंसी कहकर निकले थे. जैसे ही वह काम करने खंभे पर चढ़े, लाइट चालू कदी गई, जिसकी वजह से वह नीचे गिर पड़े.

हालांकि, उनकी ड्यूटी रात को 12:00 से सुबह 9:00 बजे तक थी. पत्नी ने बताया कि उनके साथ काम करने वाले लोगों ने जानबूझकर उनके साथ ऐसा किया है, क्योंकि वह उनसे परेशान थे. उन्होंने विभाग से यह भी मांग की है कि परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, ताकि घर का खर्च और मृतक के दो बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके.

इस मामले में एसडीओ शुभम जैन ने बताया कि परिवारजनों से मुलाकात की गई है, जो भी उनकी डिमांड है. उसे आला अधिकारियों तक पहुंचाया गया है. उचित कार्रवाई के साथ जो भी होगा, वह किया जाएगा. फिलहाल इस मामले में अब तक परिवार की तरफ से कोई लिखित तहरीर पुलिस या विभाग को नहीं दी गई.

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