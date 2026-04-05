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संतकबीर नगर में लाइन मैन की मौत, बिजली फॉल्ट सही करने खंभे पर चढ़ा था, करंट लगने से नीचे गिरा

पुलिस और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं. ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है.

करंट लगने से लाइनमैन की मौत.
करंट लगने से लाइनमैन की मौत. (Photo Credit; provided by family members)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 7:04 PM IST

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संतकबीरनगर : खलीलाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौरी के मरवटिया गांव में बीत रात में फाल्ट ठीक करते समय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब वह बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए पोल पर चढ़कर फाल्ट ठीक कर रहा था. परिजनों ने बताया कि शटडाउन लेने के बाद हाइडिल से बिजली आपूर्ति चालू कर दिया गया. जिससे यह हादसा हो गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

शनिवार रात आंधी पानी आने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. संविदा लाइनमैन अन्तराम (45) सूचना मिलने पर फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े थे. कार्य के दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे अन्तराम बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया.

मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है. परिजनों का आरोप है कि यह मौत महज एक हादसा नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही का परिणाम है. ग्रामीणों का कहना है कि लाइन पर काम शुरू करने से पहले शटडाउन लिया गया था, इसके बावजूद लाइन में करंट कैसे आया, यह जांच का विषय है. बिना सुरक्षा मानकों के पालन और आपसी तालमेल की कमी के कारण अन्तराम को अपनी जान गंवानी पड़ी.

घटना के लिए जिम्मेदार दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए. पीड़ित परिवार, जिसने अपना एकमात्र कमाऊ सदस्य खो दिया है, उसे तत्काल उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता दी जाए. पुलिस और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

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