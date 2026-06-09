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लापरवाही ने ली जान! शटडाउन के बाद भी तारों में दौड़ा करंट, लाइनमैन की दर्दनाक मौत

खटीमा: बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक परिवार का सहारा छीन लिया. ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ने के लिए पोल पर चढ़े कॉन्ट्रेक्ट लाइनमैन रंजीत की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. आरोप है कि कंट्रोल रूम से शटडाउन मिलने की सूचना के बावजूद लाइन में करंट दौड़ता रहा और रंजीत उसकी चपेट में आ गया.

घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां मृतक की मां और बहन की विद्युत विभाग के एसडीओ से तीखी नोकझोंक हुई. इस हादसे ने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाइनमैन रंजीत अपने साथी कर्मचारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर का फ्यूज ठीक करने के लिए पहुंचा था.

प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी जितेंद्र ने बताया कि नियमानुसार कार्य शुरू करने से पहले कंट्रोल रूम से शटडाउन मांगा गया था. कंजाबाग सब स्टेशन से फोन पर शटडाउन दिए जाने की सूचना मिलने के बाद रंजीत पोल पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने फ्यूज में प्लास लगाई, वह तेज करंट की चपेट में आ गया और पोल पर ही झुलस गया.

साथी कर्मचारियों ने किसी तरह उसे नीचे उतारकर तत्काल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मां, बहन और अन्य परिजन बदहवास होकर रोने लगे. इस दौरान अस्पताल परिसर का माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो गया. घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

उनका कहना है कि यदि समय पर और सही तरीके से शटडाउन लिया गया होता तो रंजीत की जान बच सकती थी. परिजनों ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही ने उनके घर का कमाने वाला सदस्य छीन लिया.