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फिरोजाबाद में करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत; सबस्टेशन पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप

इंस्पेक्टर जसराना राजेश पांडेय का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है.

सबस्टेशन पर परिजनों का हंगामा
सबस्टेशन पर परिजनों का हंगामा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 8:36 PM IST

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फिरोजाबाद : जनपद में करंट लगने से एक संविदाकर्मी लाइनमैन की मौत हो गई. बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है. आरोप है कि संविदाकर्मी लाइट को सही करने के लिए पोल पर चढ़ा था. इस दौरान शटडाउन लेने के बावजूद बिजली लाइन में सप्लाई शुरू कर दी गई. जिससे लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया.

घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सबस्टेशन पर जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की. पुलिस ने परिजनों को समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह मामला जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला मनी का है. परिजन सुरेश चंद्र के मुताबिक, जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला सामंती का रहने वाला रवि कुमार बिजली विभाग में संविदा पर लाइनमैन की नौकरी करता था.

रवि गांव नगला मनी में लाइट खराब होने की शिकायत पर उसे ठीक करने के लिए गया था. इस दौरान उसने शटडाउन भी लिया. आरोप है कि रवि जैसे ही लाइट ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा वैसे ही किसी ने बिजली चालू कर दी.

इस दौरान लाइनमैन को जोरदार करंट लगा और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलने के बाद संविदाकर्मी के परिजन मौके पर पहुंचे और सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया.

परिजनों ने विभागीय कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की. हंगामा की जानकारी मिलने के बाद जसराना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी के साथ ही परिजनों को समझाया. पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

इंस्पेक्टर जसराना राजेश पांडेय का कहना है कि नगला मनी में बिजली विभाग के एक संविदाकर्मी लाइनमैन की मौत करंट लगने से हुई है. परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है.

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Last Updated : May 28, 2026 at 8:36 PM IST

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