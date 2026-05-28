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फिरोजाबाद में करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत; सबस्टेशन पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप

सबस्टेशन पर परिजनों का हंगामा ( Photo credit: ETV Bharat )