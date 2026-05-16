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बिजली का करंट लगने से जींद में लाइनमैन की मौत, गुस्साए परिजनों ने जींद-गोहाना मार्ग पर लगाया जाम

जींद : हरियाणा के जींद के गांव भुरायण स्थित खेतों में शनिवार को बिजली लाइन को ठीक करते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है. शनिवार शाम तक भी जब मृतक के शव के पोस्टमार्टम को लेकर कार्रवाई नही हुई तो परिजनों ने अस्पताल के सामने जींद-गोहाना मार्ग पर जाम लगा दिया. जाम लगने की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया जिस पर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए चिकित्सक अस्पताल पहुंचा और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया.

करंट लगने से लाइनमैन की मौत : गांव खोखरी निवासी रणबीर ने बताया कि उसका भाई बिजेंद्र 2012 में बिजली निगम में लाइनमैन के रूप में भर्ती हुआ था. 44 वर्षीय बिजेंद्र की ड्यूटी इस समय पिल्लूखेड़ा क्षेत्र में थी. शनिवार को भुरायण गांव के खेतों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी. बिजेंद्र भुरायण गांव के खेतों में बिजली सप्लाई को ठीक करने के लिए गया था. उसने इसके लिए बिजली निगम से परमिट भी ले रखा था. जब वो पोल पर सप्लाई ठीक करके नीचे उतर रहा था तो अचानक करंट आ गया और बिजेंद्र इसकी चपेट में आ गया. बिजली के तेज झटके ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया. उसके साथ मौजूद अन्य बिजली कर्मचारी और आसपास के लोगों ने उसे नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.