Dholpur Incident : पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत, धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण
परिजन घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं.
Published : October 22, 2026 at 10:16 PM IST
धौलपुर: जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के पिपहेरा गांव में बिजली के पोल पर मेंटेनेंस का काम कर रहे एक संविदा लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. आरोप है कि लाइनमैन के पोल पर काम करने के दौरान बसई नवाब विद्युत सब स्टेशन से बिजली सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे वह हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया. हादसे के बाद ग्रामीण उसे तत्काल बसई नवाब के नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लाइनमैन की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. आक्रोशित परिजन और ग्रामीण बसई नवाब विद्युत सब स्टेशन पहुंच कर धरने पर बैठ गए. वे घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. धरने की सूचना मिलने पर सीओ मनोहर सिंह और थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया.
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पुलिस ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन : सीओ मनोहर सिंह ने बताया कि करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत हुई है. घटना के बाद ग्रामीण विद्युत सब स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं. उनसे समझाइश की जा रही है. मामले की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जाटव महासभा ने बताया साजिश, मुआवजे की मांग : मामले को लेकर जाटव महासभा के अध्यक्ष भीमसेन ने घटना पर आक्रोश जताते हुए इसे महज हादसा मानने के बजाय सोची-समझी साजिश होने का आरोप लगाया. उन्होंने मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. फिलहाल, घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है.
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पोल पर काम करते समय चालू हुई बिजली सप्लाई : बसई नवाब निवासी 27 वर्षीय रवि कुमार पुत्र रामनिवास जाटव संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत था. गुरुवार देर शाम वह पिपहेरा गांव में विद्युत पोल पर मरम्मत और मेंटेनेंस का काम कर रहा था. इसी दौरान आरोप है कि बसई नवाब विद्युत सब स्टेशन से बिजली सप्लाई चालू कर दी गई. हाईटेंशन लाइन में करंट प्रवाहित होने से रवि कुमार उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.