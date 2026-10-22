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Dholpur Incident : पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट से मौत, धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण

लाइनमैन की करंट से मौत, धरने पर बैठे परिजन ( Source : Local Person )

धौलपुर: जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के पिपहेरा गांव में बिजली के पोल पर मेंटेनेंस का काम कर रहे एक संविदा लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई. आरोप है कि लाइनमैन के पोल पर काम करने के दौरान बसई नवाब विद्युत सब स्टेशन से बिजली सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे वह हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया. हादसे के बाद ग्रामीण उसे तत्काल बसई नवाब के नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लाइनमैन की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. आक्रोशित परिजन और ग्रामीण बसई नवाब विद्युत सब स्टेशन पहुंच कर धरने पर बैठ गए. वे घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. धरने की सूचना मिलने पर सीओ मनोहर सिंह और थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया.