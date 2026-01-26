ETV Bharat / state

लापरवाही ने ली जान! शटडाउन के बाद भी तारों में दौड़ा करंट, लाइनमैन की हुई दर्दनाक मौत

अल्मोड़ा: जागेश्वर क्षेत्र के कोटूली गांव में विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन पूरन सिंह (45) निवासी ग्राम काना की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई. यह घटना न केवल विभागीय लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि शटडाउन प्रक्रिया में भारी चूक की ओर भी इशारा करती है.

जानकारी के अनुसार पूरन सिंह ने कल शाम तक जागेश्वर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुचारु किया था. कार्य समाप्त वह कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान कोटूली गांव में विद्युत लाइन में आग लगने की सूचना मिली. समस्या को ठीक करने के लिए पूरन सिंह को दोबारा मौके पर बुलाया गया.

बताया जा रहा है कि लाइन पर कार्य के दौरान उन्हें शटडाउन दिया गया था, लेकिन इसी बीच तोली पावर हाउस से किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बिना पुष्टि किए शटडाउन वापस ले लिया गया. शटडाउन हटते ही लाइन में अचानक विद्युत प्रवाह शुरू हो गया, जिससे पूरन सिंह करंट की चपेट में आ गए और तारों से चिपक गए.

मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी. इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि शटडाउन देने और लेने की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई.