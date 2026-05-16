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ये कैसे बेहरमी ! भौंकने पर लाइनमैन ने पहले कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला, फिर शव को बाइक पर बांधकर घसीटा

झांसी: मोठ थाना क्षेत्र के महावीरनपुरा मोहल्ले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां पोस्ट ऑफिस के पास एक कुत्ते को बिजली विभाग के लाइनमैन ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. 8 बार लाठी बरसाने के बाद जब कुत्ते की मौत हो गई तो आरोपी उसकी टांग पकड़कर घसीटते हुए दूर ले गया और फेंक दिया. घटना 13 मई की बताई जा रही है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है.

जानकारी के अनुसार, मोठ के महावीरनपुरा मोहल्ले का रहने वाला पुष्पेंद्र बिजली विभाग में लाइनमैन है. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जब भी वह घर आता या कहीं जाने के लिए निकलता था तो गली का कुत्ता उस पर भौंकता था. कुत्ते के भौंकने से वह बहुत नाराज होता था. नाराज होकर वह कई बार उसे मारने के लिए दौड़ा चुका था.

इसके बावजूद कुत्ता उस पर भौंकना नहीं छोड़ता था. 12 मई को लाइनमैन काम करके घर आ रहा था. उसी समय घर के पास कुत्ते ने उसे दौड़ा लिया. इससे वह काफी गुस्से में था और कुत्ते की तलाश कर रहा था.

13 मई की रात करीब 8 बजे लाइनमैन बाइक से घर जा रहा था. उसकी नजर कुत्ते पर पड़ी. वह एक परिचित के घर से लाठी लेकर आया और दबे पांव पीछे से कुत्ते के पास गया. उसने कुत्ते पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी. ताबड़तोड़ 8 वार किए, जिससे कुत्ते की मौत हो गई, फिर उसने कुत्ते की टांग पकड़कर कुछ दूर तक घसीटा गया, फिर उसे बाइक से बांधकर हाईवे किनारे ले जाकर फेंक दिया.