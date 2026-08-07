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Nilamber Pitambar University में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 'लिमिट' हुई सीट, जानिए क्या आया छात्र संगठनों का रिएक्शन

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सीट लिमिट पर छात्र संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

Nilamber Pitambar University
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 11:56 PM IST

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पलामू: जिला के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सीटों को लिमिट कर दिया गया है. फिलहाल नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नौ अंगीभूत कॉलेज मौजूद है.

नई शिक्षा नीति के तहत निर्धारित हुई सीट

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के छात्र पढ़ाई करते हैं. यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत सीटों का निर्धारण कर दिया गया है. पलामू जैसे इलाके में हर साल 20 हजार के करीब छात्र इंटर पास करते है. 80% से अधिक छात्र नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अपना नामांकन करवाते है. इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई के लिए सबसे अधिक छात्रों का नामांकन होता है. पहले दोनों विषय में नामांकन के लिए सीट को लिमिट नहीं रखा गया था. नई नीति के तहत अब सीटों का निर्धारण कर दिया गया है. सीटों का निर्धारण के बाद छात्रों को नामांकन कर लेकर चिंता सताने लगी है.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सीट लिमिट पर छात्र संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. (Etv Bharat)

जीएलए, जेएस और वाईएसएनएम कॉलेज में सबसे अधिक छात्रों का होता है नामांकन

पलामू प्रमंडल के गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय, जनता शिवरात्रि महाविद्यालय, जोग सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन होता है. तीनों कॉलेज में सीट के लिमिट तय होने के बाद छात्र काफी परेशान है.

जीएलए कॉलेज और जनता शिवरात्रि कॉलेज में इतिहास और राजनीति विज्ञान में बड़ी संख्या में छात्रों का नामांकन होता था. जिले कॉलेज में इतिहास और राजनीति विज्ञान में 180- 80 सीटों को निर्धारित किया गया है. जनता शिवरात्रि कॉलेज में इतिहास में 280 और राजनीति विज्ञान में 280 छात्रों के नामांकन के लिए सीटों को निर्धारित किया गया है. जीएलए कॉलेज में इतिहास और राजनीति विज्ञान में छह शिक्षक है जबकि जनता शिवरात्रि कॉलेज में इतिहास के दो शिक्षक है.

ग्रेजुएशन के लिए 2026-30 बैच के लिए सभी विषयों में सीटों की संख्या को कम कर दिया गया है. कई कॉलेजों में इतिहास राजनीति विज्ञान और भूगोल में सबसे अधिक नामांकन होता है लेकिन कई ऐसे मामले निकालकर सामने आए हैं, जहां सीटों की संख्या बेहद कम कर दी गई है. सबसे बड़ी बात है कि जीएलए कॉलेज में इतिहास विषय के लिए 180 सीटों को निर्धारित किया गया है जबकि 6 शिक्षक मौजूद हैं. जनता शिवरात्रि कॉलेज में मात्र दो शिक्षक है लेकिन वहां सीटों की संख्या 240 रखी गई है: आशीष ठाकुर, अध्यक्ष एनएसयूआई, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी.

शिक्षकों की कमी का हवाला को देखकर सेट को तय किया गया है. पलामू जैसे इलाके में छात्र काफी परेशान होंगे. बड़ी संख्या में गरीब छात्र पढ़ाई के लिए नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कॉलेज की तरफ रुख करते हैं. सीट लिमिट होने के कारण छात्रों का नामांकन नहीं हो पाएगा: अमरनाथ तिवारी, छात्र संगठन.

पूरे हालात पर नजर रखे हुई हैं यूनिवर्सिटी

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 2026-30 बैच के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. सीट लिमिट तय होने के बाद यूनिवर्सिटी पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि सरकार के द्वारा सीटों को निर्धारित किया गया है. यूनिवर्सिटी पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं.

सीटों को घटाया या बढ़ाया नहीं गया है: कुलपति

शिक्षकों के अनुपात में सीटों को घटाया या बढ़ाया नहीं गया है. सीटों को बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार से पूछने के बाद किया जाएगा. कुलपति ने बताया कि उदाहरण स्वरूप किसी कॉलेज में 1000 सीट निश्चित है और वहां मात्र 700 छात्रों का नामांकन होता है तो 300 सीट दूसरे कॉलेज को दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- पलामू के दो कॉलेज में शिक्षकों की कमी, यूनिवर्सिटी ने रोका एफीलिएशन, छात्रों का नहीं होगा नामांकन

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