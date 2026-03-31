पेटकोक की पूर्ति आधी होने से चूना पत्थर का उत्पादन प्रभावित, कई इकाइयां बंद होने के कगार पर
एक व्यवसायी के अनुसार पेटकोक के भाव प्रति टन 2800 से बढ़कर 17500 रुपए तक पहुंच गए हैं.
Published : March 31, 2026 at 5:17 PM IST
जोधपुर: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते कई तरह की औद्योगिक काम अटकने लगे हैं. मारवाड़ में हैंडीक्राफ्ट की तरह चूना पत्थर भी बड़ा उद्योग है. इस उद्योग पर भी युद्ध का असर पड़ा है. क्योंकि इस काम में उपयोग होने वाले कोयले का आधुनिक रूप पेटकोक की कमी होने लगी है. इससे उत्पादन में कमी आ रही है. इसके चलते करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. साथ ही स्टील, फार्मा, शुगर और पेपर इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होगी. ऑल इंडिया लाइम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मेघराज लोहिया ने बताया कि पेटकोक की कमी का असर अब नजर आने लगा है. कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से रिफाइनरी से इसकी आपूर्ति बुरी तरह से प्रवाहित हो गई है. इससे चूना पत्थर उद्योग ही नहीं इसके साथ-साथ कई बड़े उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं. उनका उत्पादन भी का कम हो सकता है.
आधा होने लगा है उत्पादन: ईरान–इजरायल युद्ध के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति गड़बड़ाने से रिफाइनरी में पेट्रोलियम पदार्थ का बायप्रोडक्ट के रूप बनने वाला पेटकोक पर्याप्त मात्रा में लाइम इंडस्ट्रीज को नहीं मिलने से उत्पादन में कमी आ गई है. लोहिया के अनुसार जोधपुर सहित राजस्थान में 400 इंडस्ट्रीज में उत्पादन आधा हो गया है. कई जगह तो इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं. उन्होंने बताया कि चूना पत्थर के भट्टों में पहले कोयले का उपयोग किया जाता था. राजस्थान में बहुतायत यह कोयला झारखंड से आता था. बीते समय में पेट्रोलियम उत्पाद से ही पेट कोक का निर्माण भारत में होने लगा. यह कोयले से ज्यादा किफायती है. इसकी कैलोरी ज्यादा होने से इसका उपयोग बढ़ा है.
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1 लाख टन पेटकोक की हर माह में खपत: राज्य के चूना पत्थर उद्योग में प्रतिमाह 1 लाख टन से ज्यादा लाइम प्रोसेस होता है. इस हिसाब से हर माह करीब 10 लाख टन पेट कोक की आवश्यकता होती है. लेकिन वर्तमान में 60 से 70% तक आपूर्ति कम हो जाने से भट्टों से लाइम का उत्पादन 50% कम हो गया है. लाइमस्टोन उद्योग से जुड़े अनिल अग्रवाल ने बताया कि युद्ध के चलते पेटकोक के प्रति टन 2800 रुपए लगत बढ़कर 17500 तक पहुंच गई है.
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स्टील, आयरन और कागज उद्योग प्रभावित: पेटकोक की कमी राजस्थान नहीं पूरे भारत में हो रही है. लाइमस्टोन का उपयोग सर्वाधिक स्टील उद्योग में होता है, जहां आयरन अयस्क के साथ मिलकर इससे शुद्ध स्टील तैयार होता है. स्टील के बाद में कागज उद्योग में इसका उपयोग अधिक होता है. जहां लकड़ी के पल्प को प्रोसेस करने और कागज को सफेद करने में काम में लिया जाता है. टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ों की प्रोसेसिंग और डाइंग से पहले सफाई के लिए भी लाइनस्टोन पाउडर का उपयोग होता है. चीनी उद्योग में गन्ने के रस की शुद्धि में इसे काम में लिया जाता है. साथ ही निर्माण क्षेत्र के लिए सीमेंट इससे ही बनता है. लाइम पाउडर से दवाइयों का निर्माण, रासायनिक प्रक्रियाओं में पीएच स्तर का संतुलन बनाने में काम में लिया जाता है.