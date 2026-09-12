झारखंड में फिलहाल बारिश से राहतः मानसून सीजन में कहीं खुशी कहीं गम
आगामी दिनों में झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 4:04 PM IST
रांचीः झारखंड में अगले तीन से चार दिनों तक बारिश से निजात मिलने की संभावना है क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब ओड़िशा और आंधप्रदेश की ओर मुड़ गया है.
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 13 सितंबर से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा. इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा भी हो सकता है. हालांकि चार दिन बाद बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर शुरु हो सकता है.
झारखंड में सामान्य से 4 प्रतिशत कम बारिश
इस बीच सबसे राहत वाली बात ये है कि झारखंड में सामान्य की तुलना में बारिश का अनुपात सिर्फ 4 प्रतिशत कम रिकॉर्ड हुआ है. 1 जून से 12 सितंबर के दौरान राज्य में 866.4 मिमी बारिश हुई जबकि सामान्य बारिश 899.6 मिमी होनी चाहिए थी. राहत की बात है कि राज्य में 15 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हुई है. वहीं 8 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है. इस लिस्ट में एकमात्र पश्चिमी सिंहभूम ऐसा जिला है जहां सामान्य से 45 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. यहां 903 मिमी की जगह 1,306.8 मिमी बारिश हुई है.
इन 15 जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड
मौसम विभाग ने तय मानक से 19 फीसदी तक कम और 19 फीसदी तक अधिक बारिश को सामान्य श्रेणी में रखा है. इस आधार पर इन 15 जिलों मसलन, बोकारो (-11%), धनबाद (-4%), दुमका (-11%), पूर्वी सिंहभूम (+6%), गढ़वा (-19%), गोड्डा (-17%), जामताड़ा (-1%), खूंटी (-5%), लातेहार (+15%), लोहरदगा (+5%), पलामू (-15%), रामगढ़ (-7%), रांची (+14%), सिमडेगा (0%) और सरायकेला-खरसावां (+16%) में बारिश सामान्य हुई है. इनमें लातेहार, रांची और सरायकेला-खरसावां में सामान्य से कुछ अधिक बारिश हुई है लेकिन विभागीय मानक के हिसाब से ये जिले अभी भी सामान्य श्रेणी में हैं.
8 जिलों में सामान्य से कम बारिश
वहीं, 20 से 59 फीसदी तक बारिश की कमी वाले जिलों को कमी यानी deficient श्रेणी में रखा गया है. इस श्रेणी में झारखंड के 8 जिले हैं. इनमें चतरा में 34%, देवघर में 30%, गिरिडीह में 22%, गुमला में 27%, हजारीबाग में 22%, कोडरमा में 23%,पाकुड़ में 48% और साहिबगंज में 24% कम बारिश हुई है. इनमें पाकुड़ की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां सामान्य के मुकाबले बारिश 48 फीसदी कम हुई है. चतरा में 34 फीसदी और देवघर में 30 फीसदी बारिश की कमी दर्ज की गई है.
एक भी जिला में सुखाड़ वाली नौबत नहीं
मौसम विभाग के मुताबिक 60 से 99 फीसदी तक बारिश की कमी को ‘स्कैंटी’ यानी बहुत कम बारिश वाली श्रेणी में रखा गया है. लेकिन 1 जून से 11 सितंबर तक के आंकड़ों में झारखंड का कोई भी जिला इस श्रेणी में नहीं है. इसलिए किसी जिले को फिलहाल स्कैंटी/सुखाड़ वाली श्रेणी में नहीं रखा गया है.
बारिश की कैटेगरी कैसे तय होती है?
मौसम विभाग बारिश के सामान्य से विचलन यानी Departure के आधार पर जिलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है. 20 फीसदी या उससे अधिक बारिश होने पर अतिरिक्त, +19% से -19% के बीच सामान्य, -20% से -59% के बीच कमी और -60% से -99% के बीच स्कैंटी माना जाता है. लिहाजा, इस साल राज्य में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां -60 से -99 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
एक और गौर करने वाली बात ये है कि मौसम केंद्र, रांची ने झारखंड से 10 से 12 अक्टूबर तक मानसून के लौटने की संभावना है. इससे साफ है कि दशहरा पूजा के दौरान बारिश की किचकिच से निजात मिल सकती है.
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