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झारखंड में 5 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम! बारिश और वज्रपात का दौरा होगा शुरू

झारखंड में मौसम में बदलाव के कारण आगामी दिनों बारिश और वज्रपात के आसार हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Likelihood of rain and lightning due to change in weather in Jharkhand
झारखंड का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 3:45 PM IST

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रांचीः झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. जहां 3 और 4 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ और मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है, वहीं 5 अक्टूबर से बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि, इसके बाद के दो दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. जिससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का अहसास हो सकता है.

5 अक्टूबर को इन इलाकों पर असर

5 अक्टूबर से राज्य के मौसम में बदलाव की शुरुआत होगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दिन उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और उससे सटे मध्य झारखंड के हजारीबाग व कोडरमा के अलावा उत्तर-पश्चिमी झारखंड के चतरा जिला में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. रांची समेत अन्य मध्य और दक्षिणी इलाकों में भी गरज वाले बादलों का विकास हो सकता है.

Likelihood of rain and lightning due to change in weather in Jharkhand
05-06 अक्टूबर को वज्रपात और तेज हवा का पूर्वानुमान (ETV Bharat)

6 और 7 अक्टूबर को बढ़ेगा बारिश का दायरा

6 और 7 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां राज्य के अधिकांश हिस्सों में फैलेंगी. इस दौरान उत्तर-पूर्वी भाग, मध्य भाग और उत्तर-पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर और दक्षिणी भाग के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा या मेघ गर्जन होने का अनुमान है. विशेष रूप से 7 अक्टूबर को मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसके तहत राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है. इन दो दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज की जाएगी.

8 और 9 अक्टूबर को इन इलाकों पर असर

अगले दो दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, 8 और 9 अक्टूबर को भी पूरे राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. पलामू प्रमंडल, संताल परगना, कोल्हान और उत्तरी व दक्षिणी छोटानागपुर के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा.

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06-08 अक्टूबर को वज्रपात और तेज हवा का पूर्वानुमान (ETV Bharat)

लातेहार में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री रिकॉर्ड

झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि रात के पारे में हल्की गिरावट के साथ सुबह-शाम गुलाबी ठंड की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस पाकुड़ में रिकॉर्ड हुआ. वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक के साथ 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम होकर 19.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. लौहनगरी जमशेदपुर में दिन का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा. डालटनगंज का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. जबकि बोकारो का अधिकतम पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस तो रिकॉर्ड हुआ.

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