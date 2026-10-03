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झारखंड में 5 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम! बारिश और वज्रपात का दौरा होगा शुरू

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. जहां 3 और 4 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ और मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है, वहीं 5 अक्टूबर से बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है.