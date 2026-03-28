अब निशांत कुमार लगाएंगे जनता दरबार, बोले- सुनेंगे समस्याएं, लोगों का तुरंत होगा समाधान
निशांत कुमार ने 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ली, शुक्रवार को प्रदेश के कई नेताओं के साथ बैठक की. अब जल्द जनता दरबार लगाएंगे.
Published : March 28, 2026 at 8:47 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू में सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं. ऐसे में अब निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे. उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्या को सुनेंगे और उसका तुरंत समाधआन करेंगे.
जेडीयू कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक : शुक्रवार को उन्होंने तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले आठ जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. यह बैठक सांगठनिक चुनाव के बाद जिला और प्रखंड स्तर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की पहली महत्वपूर्ण बैठक थी.
संजय झा ने दिलाई सक्रिय सदस्यता: बैठक शुरू होने से पहले जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी की सक्रिय सदस्यता प्रदान की. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में पार्टी के उपनेता ललन सर्राफ और मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी भी मौजूद रहे. आठ जिलों बगहा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर महानगर और वैशाली के जिलाध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया.
निशांत ने लिया फीडबैक: निशांत कुमार ने बैठक में सभी जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से विस्तृत फीडबैक लिया. उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने के तरीकों पर सुझाव मांगे. इससे पहले निशांत कुमार सारण प्रमंडल के जदयू नेताओं से भी फीडबैक ले चुके हैं. अब तिरहुत प्रमंडल के बाद अन्य प्रमंडलों में भी ऐसी बैठकें आयोजित करने की योजना है.
CM के विकास कार्यों को घर-घर पहुंचाने का आह्वान: बैठक को संबोधित करते हुए निशांत कुमार ने जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के विकास कार्यों, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि ''राज्य की जनता ने वर्षों से उनके पिता को प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसी विश्वास को आगे भी बनाए रखना है.''
नीतीश कुमार के पदचिह्नों पर निशांत: उधर निशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि वे अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पदचिह्नों पर चलते हुए पार्टी के समर्पित, वरिष्ठ और जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा स्थापित की है और वे भी उसी मार्गदर्शन में कार्य करेंगे.
जनसुनवाई कार्यक्रम की घोषणा: निशांत कुमार ने आगामी दिनों में ‘जनसुनवाई कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत जनता अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे उनसे साझा कर सकेगी. उन्होंने जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया ताकि स्थानीय स्तर पर ही आम लोगों की समस्याओं का शीघ्र निदान हो सके.
प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी बधाई: इस अवसर पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों को नए कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय और प्रभावशाली बनाने की अपील की। बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन विस्तार और जनसंपर्क पर जोर दिया.
संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में निशांत कुमार: निशांत कुमार के जदयू में सक्रिय होने के बाद पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. प्रमंडल वार बैठकें शुरू कर उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकेत दिया है. आगामी जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा संवाद बढ़ाने की उनकी योजना पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रही है.
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