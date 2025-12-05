ETV Bharat / state

दिल्ली एयरपोर्ट की तरह व्यस्त इलाके के फ्लाईओवर का रखरखाव करेगी यह कंपनी, रेखा सरकार ने किया करार

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में जीएमआर ग्रुप और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए. यह एमओयू उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक पूरे सड़क खंड के सौंदर्यीकरण, रखरखाव, सफाई एवं हरियाली के व्यापक कार्यों के लिए किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य कंपनियों के सीएसआर फंड से दिल्ली की और सड़कें भी सुधारी जाएंगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साझेदारी के तहत कंपनी इस सड़क खंड का मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग, ड्रिप सिंचाई, पौधारोपण और सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा. इस परियोजना पर लगभग 6 करोड़ रुपये का खर्च कंपनी द्वारा अपने सीएसआर के अंतर्गत किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रही है. अब बड़ी कंपनियों को भी प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में भागीदार बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में जीएमआर के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किए गए. इस करार के तहत आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक का पूरा मार्ग निजी कंपनी को सौंदर्यीकरण, मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग और वृक्षारोपण के लिए सौंपा गया है.

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार विभिन्न कंपनियों के सहयोग से राजधानी के कई प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवरों को सीएसआर फंड के माध्यम से पुनर्विकसित और सौंदर्यीकरण का कार्य करने जा रही है, इन सड़कों में मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, आईआईटी फ्लाईओवर, पंजाबी बाग फ्लाईओवर, अरविंदो मार्ग, मुनिरका फ्लाईओवर, नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर, ओबेरॉय–लोदी रोड फ्लाईओवर, करमपुरा फ्लाईओवर आदि शामिल हैं.