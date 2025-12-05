दिल्ली एयरपोर्ट की तरह व्यस्त इलाके के फ्लाईओवर का रखरखाव करेगी यह कंपनी, रेखा सरकार ने किया करार
दिल्ली के फ्लाईओवर CSR मॉडल के तहत विभिन्न कंपनियों को दी जा रही है, जहां सफाई, प्लांटेशन और डस्ट मिटिगेशन पर तेज़ी से काम होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में जीएमआर ग्रुप और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए. यह एमओयू उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक पूरे सड़क खंड के सौंदर्यीकरण, रखरखाव, सफाई एवं हरियाली के व्यापक कार्यों के लिए किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य कंपनियों के सीएसआर फंड से दिल्ली की और सड़कें भी सुधारी जाएंगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साझेदारी के तहत कंपनी इस सड़क खंड का मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग, ड्रिप सिंचाई, पौधारोपण और सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा. इस परियोजना पर लगभग 6 करोड़ रुपये का खर्च कंपनी द्वारा अपने सीएसआर के अंतर्गत किया जाएगा.
प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जारी है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 5, 2025
आजादपुर मार्केट से इंदरलोक तक सड़क सौंदर्यीकरण और मेंटेनेंस के लिए GMR के साथ MoU साइन किया गया है। साथ ही, अलग-अलग फ्लाईओवर और सड़कें CSR मॉडल के तहत विभिन्न कंपनियों को दी जा रही हैं, जहां सफाई, प्लांटेशन और डस्ट मिटिगेशन पर तेज़ी से… pic.twitter.com/xP7RaGw6dM
सीएम ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रही है. अब बड़ी कंपनियों को भी प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में भागीदार बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में जीएमआर के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किए गए. इस करार के तहत आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक का पूरा मार्ग निजी कंपनी को सौंदर्यीकरण, मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग और वृक्षारोपण के लिए सौंपा गया है.
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार विभिन्न कंपनियों के सहयोग से राजधानी के कई प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवरों को सीएसआर फंड के माध्यम से पुनर्विकसित और सौंदर्यीकरण का कार्य करने जा रही है, इन सड़कों में मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, आईआईटी फ्लाईओवर, पंजाबी बाग फ्लाईओवर, अरविंदो मार्ग, मुनिरका फ्लाईओवर, नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर, ओबेरॉय–लोदी रोड फ्लाईओवर, करमपुरा फ्लाईओवर आदि शामिल हैं.
आम लोगों से भी गंदगी नहीं फैलाने की अपील
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की कि सभी को पर्यावरण रक्षक बनकर अपना दायित्व निभाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोग कार पूलिंग करें, लकड़ी या कोयला न जलाएं, बायोमास जलाने से बचें. दिल्ली तभी साफ-सुथरी और सुरक्षित रहेगी, जब इसके नागरिक इस लड़ाई में एकजुट होकर भाग लेंगे. सरकार प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी. इसके अतिरिक्त, वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने की अपील की गई, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके.
शनिवार को पूरे रिंग रोड की होगी धुलाई
शनिवार को दिल्ली सरकार पूरे रिंग रोड की धुलाई करने जा रही है. यह अभियान सुबह 8 बजे शुरू होगा, जिसमें सड़क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज तो साफ किया ही जाएगा. साथ ही पूरे रिंग रोड के दोनों तरफ के पेड़ों, झाड़ियों आदि की धुलाई की जाएगी. इस अभियान के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य पूरे रिंग रोड को धूल से नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है.
