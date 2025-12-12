ETV Bharat / state

अब नहीं उठाने पड़ेंगे भारी लोहे के गैस सिलेंडर... बाजार में आया हल्का और सेफ फाइबर सिलेंडर

भिवानी: अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को भारी-भरकम लोहे के सिलेंडर को उठाने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. भारत गैस ने आधुनिक तकनीक से बने हल्के और पारदर्शी फाइबर कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत कर दी है. पहले जहां भरा हुआ लोहे का सिलेंडर लगभग 30 किलो का होता था, वहीं नया कंपोजिट सिलेंडर करीब 15 किलो का है, जिसमें 10 किलो गैस भरी जाती है. इससे इसे उठाना, इधर-उधर ले जाना और संभालना बेहद आसान हो गया है. रसोई में नहीं दिखेंगे फर्श के निशान और जंग: फाइबर सिलेंडर का वजन कम होने के साथ-साथ इसका डिजाइन भी आधुनिक है. फाइबर और पॉलिमर से बना होने के कारण यह न तो जंग खाता है और न ही फर्श पर निशान छोड़ता है. इसका एक बड़ा फायदा यह है कि इसे बच्चे और बुजुर्ग भी आसानी से उठा सकते हैं. भारी लोहे के सिलेंडरों के दिन अब खत्म होने वाले हैं और उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है. बाजार में आया आधे वजन का फाइबर सिलेंडर (Etv Bharat) तीन-परत सुरक्षा तकनीक से बना हाई-टेक सिलेंडर: इस बारे में एजेंसी संचालक हंसराज ने कहा कि, "यह नया कंपोजिट सिलेंडर वजन में हल्का और सुरक्षा के लिहाज से पुराने सिलेंडरों से कई गुना बेहतर है. यह तीन-परत सुरक्षा तकनीक से बना है. अंदर हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, बीच में फाइबरग्लास और बाहर मजबूत प्लास्टिक की परत होती है. इसका वजन लगभग आधा है, जिससे महिलाएं और बुजुर्ग भी आसानी से उठा सकते हैं. पारदर्शी हिस्सा गैस लेवल देखने में मदद करता है. आग लगने की स्थिति में यह सिलेंडर फटता नहीं, बल्कि धीरे-धीरे पिघल जाता है. 10 किलो वाले सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि 2500 रुपये है, जबकि पुराने सिलेंडर को सरेंडर करने पर केवल 300 रुपये में नया सिलेंडर लिया जा सकता है."