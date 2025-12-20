ETV Bharat / state

अटल जी के जन्मदिन के पहले बीजेपी जलाएगी दीप, 230 विधानसभाओं में स्मृति सम्मेलन

भोपाल: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर पूरे देश की हर विधानसभा में बीजेपी अटल स्मृति सम्मेलन करेगी. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि "अटल जी की स्मृति में 24 दिसंबर से शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों के साथ अटल जी का सुशासन, उनका जीवन और भारत में उनके योगदान को याद किया जाएगा. इस दौरान बीजेपी अटल जी के समकालीन विशिष्ट व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी करेगी."

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर की शाम को दीपोत्सव का आयोजन होगा. इस दिन बीजेपी के सभी जिला मुख्यालयों पर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में दीप जलाए जाएंगे. इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी.

मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में होगा आयोजन

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि "मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अटल जी की स्मृति में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इन सम्मेलनों की शुरुआत 24 दिसंबर से ही हो जाएगी और यह पूरे हफ्ते चलेगा. इसका समापन 31 दिसंबर को होगा. इन 7 दिनों में हर विधानसभा में अटल जी के जीवन, उनके प्रधानमंत्री काल की उपलब्धियां, उनके सुशासन को रेखांकित करती प्रदर्शनियां विधानसभाओं में लगाई जाएंगी. इसी पर आधारित कार्यक्रम भी होंगे. जिसमें संवाद सत्र भी आयोजित होंगे. जिसमें अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित संवाद भी होगा."

25 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे अमित शाह

अरुण सिंह ने बताया कि "ग्वालियर में 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन के मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा. ग्वालियर में इस दिन केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होंगे. मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस समिट के जरिए ग्वालियर में निवेश के साथ उद्योग व्यापार की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी."