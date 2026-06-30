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आकाशीय बिजली गिरने से सरगुजा में 3 की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे शामिल

सरगुजा: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं. ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश से बचने के लिए तीनों लोग एक आम पेड़ के नीचे खड़े थे. तभी पेड़ पर बिजली गिरी और तीनों लोग उसकी चपेट में आ गए. हादसे के वक्त तेज हवाएं भी चल रही थी. तेज हवाओं के चलते पेड़ पर लगे आम जमीन पर गिर रहे थे. मृतक दोनों बच्चे आम चुन रहे थे तभी वो हादसे का शिकार हो गए. हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है.

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत

ग्रामीणों ने बताया कि हादसा सोमवार की शाम चार बजे हुआ. मृतकों की पहचान राजपुर के दुप्पी चौरा निवासी 9 वर्षीया कुमारी रानी, जो अपने रिश्तेदार के घर ग्राम डुमकी आई हुई थी. दूसरे बच्चे की पहचान पांच साल के सागर के रुप में हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही खेत में मवेशी चरा रहे किसान रामसाय भी आम पेड़ के नीचे आकर छिप गए. तभी तेज आवाज के साथ पेड़ पर बिजली गिरी और तीनों लोग उसकी चपेट में आ गए. हादसे में पेड़ के नीचे खड़ी एक 12 साल की बच्ची श्रद्धा भी गंभीर रुप से घायल घायल हो गई. घायल बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.