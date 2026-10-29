सहारनपुर : मस्जिद पर गिरी आकाशीय बिजली, जोरदार धमाके से दहला इलाका, कई घरों के इनवर्टर-टीवी हुए खराब
आकाशीय बिजली की वजह से मस्जिद के मीनार का एक हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:22 PM IST
सहारनपुर : गंगोह कस्बा के मोहल्ला गुजरान में गुरुवार सुबह बड़ी मस्जिद पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बिजली का प्रहार इतना तेज था कि जोरदार धमाके के साथ मस्जिद के मीनार का एक हिस्सा टूटकर काफी दूर जा गिरा.
आकाशीय बिजली की वजह से मस्जिद के विद्युत उपकरणों के साथ मोहल्ले के दर्जनों घरों में लगे इनवर्टर, टीवी, पंखे और लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो गया. गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
मस्जिद के इमाम मुफ्ती फाजिल के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5:45 बजे आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई. अचानक हुए तेज धमाके से आसपास के लोग नींद से जाग गए. कुछ ही देर में मस्जिद के मीनार को क्षतिग्रस्त देखकर लोग मौके पर जुटने लगे. बिजली गिरने से मस्जिद में लगे इन्वर्टर, बिजली चेंजर, लाइट फिटिंग समेत कई उपकरण जल गए.
मोहल्ले की निवासी सरिता देवी ने बताया कि सुबह अचानक तेज धमाका हुआ, जिससे नींद खुल गई. घर की बिजली फिटिंग में आग लगने लगी, जिससे घबराकर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर आंगन में आ गईं. काफी देर बाद जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो लेंटर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त मिला. घर की लाइटें, छत का पंखा और टीवी खराब हो चुके थे.
घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने अपने-अपने घरों में बिजली के उपकरणों की जांच की तो कई परिवारों को नुकसान का पता चला. स्थानीय सभासद हारून चौधरी ने बताया कि मोहल्ले के दर्जनों घर इस घटना से प्रभावित हुए हैं. उन्होंने मामले की जानकारी नकुड़ तहसीलदार जस्मिंद्र सिंह को दी और प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन कराने की मांग की है.
सूचना मिलने पर लेखपाल सोनू कुमार और समीर कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रभावित परिवारों के घरों में जाकर स्थिति का जायजा लिया और खराब हुए विद्युत उपकरणों से संबंधित जानकारी जुटाई. लेखपाल सोनू कुमार ने बताया कि जिन परिवारों के उपकरण खराब हुए हैं, उनसे बैंक पासबुक की प्रतिलिपि सहित जरूरी जानकारी ली जा रही है. नुकसान का विवरण तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
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