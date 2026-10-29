ETV Bharat / state

सहारनपुर : मस्जिद पर गिरी आकाशीय बिजली, जोरदार धमाके से दहला इलाका, कई घरों के इनवर्टर-टीवी हुए खराब

मस्जिद पर गिरी आकाशीय बिजली ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : गंगोह कस्बा के मोहल्ला गुजरान में गुरुवार सुबह बड़ी मस्जिद पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बिजली का प्रहार इतना तेज था कि जोरदार धमाके के साथ मस्जिद के मीनार का एक हिस्सा टूटकर काफी दूर जा गिरा.

मस्जिद पर गिरी आकाशीय बिजली (Video Credit; ETV Bharat) आकाशीय बिजली की वजह से मस्जिद के विद्युत उपकरणों के साथ मोहल्ले के दर्जनों घरों में लगे इनवर्टर, टीवी, पंखे और लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो गया. गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.