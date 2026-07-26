एमसीबी में रोपा के दौरान गिरी बिजली, 7 महिलाएं घायल, 2 की हालत गंभीर, मनेंद्रगढ़ में करंट से आंगनबाड़ी सहायिका की मौत
घायलों को बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गंभीर रुप से 2 घायलों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 7:05 AM IST
कोरिया/मनेंद्रगढ़: बैकुंठपुर में शनिवार शाम तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. खेत में धान की रोपाई कर रही 7 महिलाएं बिजली की चपेट में आने से झुलस गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक 7 में से 2 महिलाओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य 5 की हालत खतरे से बाहर है. वहीं मनेंद्रगढ़ में बिजली का करंट लगने से 1 आंगनबाड़ी सहायिका की मौत हो गई. महिला नल से पानी भरने के बाद मोटर निकाल रही थी, तभी वो करंट की चपेट में आ गई.
आकाशीय बिजली की चपेट में आईं महिलाएं
बैकुंठपुर में शनिवार देर शाम गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई. लगातार हो रही बारिश से खेतों में धान का रोपा भी किसान तेजी से कर रहे हैं. हादसे के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं खेत में रोपा कर रहीं थीं. तभी आकाशीय बिजली उनपर आ गिरी.
सभी घायलों का इलाज लगातार जारी है। गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं के पैरों में सुन्नपन की शिकायत है और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की विशेष निगरानी रखी जा रही है. अन्य महिलाओं की हालत स्थिर है: डॉ. आयुष जायसवाल, जिला अस्पताल अधीक्षक
घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी
घायलों में मायावती (18 वर्ष), पिता परमेश्वर, निवासी बांधपारा, उषा पुरी (37 वर्ष), पति दिनेश पुरी, निवासी खरवत महुआपारा, सुनैना राजवाड़े (17 वर्ष), पिता रामनाथ राजवाड़े, निवासी महुआपारा, लीलावती चक्रधारी (28 वर्ष), पति संतोष, निवासी खरवत जमनीपारा, खुशबू (16 वर्ष), पिता दारा, निवासी बांधपारा, संतोषी (28 वर्ष), पति कारण कुमार, निवासी खरवत जमनीपारा तथा संतोषी, निवासी खरवत जमनीपारा शामिल हैं.
करंट लगने से आंगनबाड़ी सहायिका की मौत
मनेंद्रगढ़ के अंबेडकर वार्ड में बिजली का करंट लगने से एक आंगनबाड़ी सहायिका की मौत हो गई. महिला पानी भरने के बाद मोटर को निकाल रही थी, तभी वो करंट की चपेट में आ गई. मृतका रूपरानी स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर कार्यरत थी. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भेज दिया.
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