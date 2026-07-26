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एमसीबी में रोपा के दौरान गिरी बिजली, 7 महिलाएं घायल, 2 की हालत गंभीर, मनेंद्रगढ़ में करंट से आंगनबाड़ी सहायिका की मौत

एमसीबी में रोपा के दौरान गिरी बिजली ( ETV Bharat )