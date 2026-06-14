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यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, चंदौली और मिर्जापुर में चार की मौत

चंदौली/मिर्जापुर: यूपी में कई जिलों में प्री मानसून की बारिश हो रही है. वहीं, कई जिलों में आकाशीय बिजली का कहर सामने आ रहा है. चंदौली और मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई लोग घायल हो गए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



चंदौली में तीन की मौत: जानकारी के मुताबिक चकिया तहसील एवं कोतवाली क्षेत्र के धनावल कला गांव स्थित चुप्पेपुर वनवासी बस्ती में शनिवार शाम छह बजे हादसा हुआ. ग्राम प्रधान ने बताया कि वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव निवासी राजकुमार पत्नी रूबी (35) के साथ पिछले दो वर्षों से यहां रहकर मजदूरी करते थे. शनिवार शाम रूबी पड़ोसी बेचू की 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी के साथ गांव के सिवान स्थित बगीचे के पास आम बीनने गई थी. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं. गंभीर रूप से झुलसने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अर्जुन सिंह, तहसीलदार देवेंद्र कुमार और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



वहीं नौगढ़ थाना क्षेत्र के बजरडीहा गांव में शनिवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से शंकुतला देवी (60) की मौत हो गई. बताया गया कि वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, तभी अचानक गिरी बिजली की चपेट में आ गईं और मौके पर ही उनकी जान चली गई. उपजिलाधिकारी चकिया विकास मित्तल ने बताया कि राजस्व टीम द्वारा तात्कालिक सहायता प्रदान की गई है तथा दैवीय आपदा राहत योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.





मिर्जापुर में एक किशोर की मौत: मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के मुड़पेली गांव में शनिवार की दोपहर बारिश के दौरान दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर की मौत हो गई. हलिया थाना क्षेत्र के परसिया मुड़पेली गांव के रहने वाले अजय कुमार अपने साथ गांव के किशोर राजाराम के साथ बाइक से मुड़पेली गांव स्थित अदवा बैराज घूमने आये थे. इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने लगी की युवक व किशोर दोनों महुआ के पेड़ के नीचे रुक गए की आकाशीय बिजली गिरने से किशोर राजाराम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि युवक झुलस कर बिहोश हो गया.दूसरी घटना मुड़पेली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से कच्चे मकान के अंदर बैठी रमदेइया, बहु रीता पत्नी पवन व रीता पत्नी विजय झुलस गई. उपजिलाधिकारी लालगंज अजीत ने बताया कि बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक को निर्देश दिया है.



