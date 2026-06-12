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KANER BIG BREAKING: कांकेर में मनरेगा कार्य के दौरान आकाशीय बिजली का कहर, उप सरपंच समेत 3 की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक कलगांव में मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य चल रहा था.सुबह करीब 6 बजे अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए मजदूर पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ के पास गिरी और उसकी चपेट में कई मजदूर आ गए.

कांकेर: कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मनरेगा के तहत तालाब निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर बिजली गिरने से उपसरपंच धनराज पटेल समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों का अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

आकाशीय बिजली के कहर के बाद अस्पताल में पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनरेगा का काम कर रहे थे गांव वाले

हादसे में ग्राम के उपसरपंच धनराज पटेल सहित तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन महिलाएं और दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के पास कार्यस्थल पर लगभग 50 से 80 मजदूर मौजूद थे. बिजली गिरने की घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों में हड़कंप की स्थिति बन गई.

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को तत्काल अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

मौके पर अधिकारियों को भेजा गया है. वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं. सभी घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है. एंबुलेंस और मेडिकल टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा-नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर

आकाशीय बिजली गिरने की इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर बारिश और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता को सामने ला दिया है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है. फिलहाल मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.