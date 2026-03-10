छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, 2 साल में 434 लोगों की मौत, साय सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी
छत्तीसगढ़ में बीते दो साल में आकाशीय बिजली से 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है. साय सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी.
रायपुर: छत्तीसगढ़ में हर साल आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौत होती है. अब यह मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा. एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले दो सालों में बिजली गिरने से 434 लोगों की मौत हुई है. इन घटनाओं ने पीड़ितों के परिवारों को 17.28 करोड़ रुपये की राहत सहायता दी गई है.
बीजेपी विधायक आशाराम नेताम ने पूछा सवाल
BJP MLA आशाराम नेताम के एक सवाल के लिखित जवाब में, वर्मा ने कहा कि राज्य के उत्तरी इलाके के बलरामपुर जिले में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं, जहां बिजली गिरने से 51 लोगों की मौत हुई है. नेताम ने अपने लिखित सवाल में बिजली गिरने से हुई मौतों और 2024-25 और 2025-26 के दौरान पीड़ितों के परिवारों को बांटी गई राहत राशि के बारे में जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बीते दो साल के दौरान राज्य में बिजली गिरने से 434 लोगों की जान चली गई. मरने वालों के परिवारों को कुल 17.28 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है.
जानिए छत्तीसगढ़ के किन इलाकों में हुई मौतें ?
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य के उत्तरी इलाके के बलरामपुर जिले में 51 मौतों के अलावा, सरगुजा जिले में 37 मौतें हुईं, जबकि जशपुर, कोरबा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में 26-26 मौतें हुईं है. कोरिया जिले में 22, बलौदाबाजार में 18, कबीरधाम में 17 और सूरजपुर में 16 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है. इसके अलावा बिलासपुर, रायगढ़ और बस्तर जिलों से 13-13 मौतें हुईं है. रायपुर जिले में नौ और नारायणपुर जिले में एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हुई है.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों में बिजली गिरने से बचाव के लिए मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑन लाइटनिंग सेफ्टी प्रोजेक्ट (MPLS ) लागू करने का काम चल रहा है.