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बिहार में वज्रपात का कहर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत.. दो महिलाएं झुलसीं

नवादा में आकाशीय बिजली ने बड़ा कहर बरपाया है. वज्रपात के कारण 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर..

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नवादा में वज्रपात के कारण 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 6:42 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा में दर्दनाक घटना घटी है. आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की जान चली गई है. वहीं दो महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं हैं. जिन्हें इलाज के लिए नारदीगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. मामला नारदीगंज के सांगोवर गांव की है.

वज्रपात में 4 मौत, 2 घायल: मृतकों की पहचान भुवनेश्वर राजवंशी (62 वर्ष), मदन राजवंशी (47 वर्ष), शंभू यादव (44 वर्ष) और सोनू कुमार (9 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में लालजीत यादव की पत्नी शोभा देवी (40 वर्ष) और कविंद्र प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी (50 वर्ष) शामिल हैं.

बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे लिया था शरण: परिजनों ने बताया कि सभी लोग बारिश से बचने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिर गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया.

"सभी लोग खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान दोपहर बाद अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए सभी एक बरगद के पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और सभी उसकी चपेट में आ गए."- परिजन

आनन-फानन में सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र नारदीगंज में भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों का इलाज चल रहा है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्रशासन ने सहायता का दिया आश्वासन: प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया है. नारदीगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पेड़ के नीचे न रहें.

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