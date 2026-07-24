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बिहार में वज्रपात का कहर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत.. दो महिलाएं झुलसीं

नवादा: बिहार के नवादा में दर्दनाक घटना घटी है. आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की जान चली गई है. वहीं दो महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं हैं. जिन्हें इलाज के लिए नारदीगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. मामला नारदीगंज के सांगोवर गांव की है.

वज्रपात में 4 मौत, 2 घायल: मृतकों की पहचान भुवनेश्वर राजवंशी (62 वर्ष), मदन राजवंशी (47 वर्ष), शंभू यादव (44 वर्ष) और सोनू कुमार (9 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में लालजीत यादव की पत्नी शोभा देवी (40 वर्ष) और कविंद्र प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी (50 वर्ष) शामिल हैं.

बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे लिया था शरण: परिजनों ने बताया कि सभी लोग बारिश से बचने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिर गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया.

"सभी लोग खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान दोपहर बाद अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए सभी एक बरगद के पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और सभी उसकी चपेट में आ गए."- परिजन