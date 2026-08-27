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आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरी; धान के खेत में एक महिला की मौत, छह महिलाएं झुलसीं

थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 9:35 PM IST

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आजमगढ़ : जिले के बरदह थाना क्षेत्र के लसड़ा कला गांव के सिवान में गुरुवार को धान के खेत में आकाशीय बिजली गिर गई. हादसे में एक महिला (40) की मौत हो गई, जबकि छह महिलाएं झुलस गईं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

SDM मार्टिनगंज बलराम गुप्ता ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है. इसके साथ ही जो भी सरकार की सुविधाएं होंगी पीड़ित परिजनों को दिलाई जाएंगी.

मिली जानकारी के अनुसार, लसड़ा कला गांव के सिवान में महिलाएं धान के खेत में निराई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. इस दौरान नीतू, अनीता, रेनू, राधिका, सरिता, संजना और गीता इसकी चपेट में आ गईं.



घटना के बाद नीतू, अनीता और रेनू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुजा ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गर्भवती अनीता और रेनू की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल जौनपुर रेफर कर दिया गया.



वहीं, राधिका, सरिता, संजना और गीता को 108 एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने चारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. नीतू की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.



सूचना मिलने पर बरदह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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