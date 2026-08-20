बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे 3 चरवाहों पर गिरी आकाशीय बिजली, गंभीर रूप से झुलसे

बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे 3 चरवाहों पर गिरी आकाशीय बिजली, गंभीर रूप से झुलसे
बारिश से बचने के लिए तीनों चरवाहे एक पेड़ के नीचे बैठ गए. इसी दौरान अचानक पेड़ के पास आकाशीय बिजली गिरी.
Published : August 20, 2026 at 7:35 PM IST
धौलपुर: जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के चन्दे का पुरा गांव में गुरुवार को तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.
जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय प्रवीण पुत्र गंगाराम, लाल सिंह पुत्र सुखपाल और माखन पुत्र लज्जाराम भैंस चरा रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए. इसी दौरान अचानक पेड़ के पास आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. बिजली गिरने की घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया.
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ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को संभाला और परिजनों को सूचना दी. इसके बाद तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है. हादसे की सूचना के बाद घायलों के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए. घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल है. ग्रामीणों ने बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान लोगों से खुले स्थानों पर नहीं रहने तथा सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है.