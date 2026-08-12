बिहार में बिजली गिरने से 14 की मौत, बांका में 5 की मौत.. नवादा में 3 की गई जान
बिहार के बांका, लखीसराय, नवादा सहित कई जिलों में 24 घंटे के अंदर वज्रपात से 14 लोगों की मौत हो गई.
Published : August 12, 2026 at 8:44 AM IST
पटना: बिहार में मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच वज्रपात ने कहर बरपाया है. बांका, लखीसराय, नवादा, जमुई, गया और पटना में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 14 लोगों की मौत हो गई. हादसों के बाद प्रभावित इलाकों में शोक का माहौल है.
बांका में 5 की मौत: बिहार के बांका में 5 लोगों की मौत हुई है. मरने वालों में 4 महिलाएं थी. जिले के चांदन थाना में बोंड़ा गांव निवासी शंभू यादव की 45 वर्षीय पत्नी कुसमी देवी, टीपन यादव की 35 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी और राजेंद्र यादव की 38 वर्षीय पत्नी रेणु देवी की मौत हो गयी. बौंसी प्रखंड में सिराय गांव के वार्ड नंबर-7 निवासी सुरेश यादव और काजीकैरी गांव में सुफियाना खातून की मौत हो गयी.
लखीसराय में वज्रपात से 3 की मौत: लखीसराय में वज्रपात की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौत हो गयी. जिले के बन्नू बगीचा गांव में धान की रोपनी कर लौट रही श्री यादव की 45 वर्षीय पत्नी रुद्र देवी और सुल्तान यादव उर्फ सुरेश यादव की 17 वर्षीय पुत्री कोमल कुमारी की मौत हो गई. संग्रामपुर पंचायत के शिवडीह गांव में आंगनबाड़ी सहायिका अनुसूइया देवी मौत हो गई.
नवादा में 3 की मौत: नवादा में 3 लोगों की मौत: बिहार के नवाद में भी वज्रपात की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गयी. रजौली थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में मणि मांझी (60), इंद्रजीत मांझी (18), राजेंद्र मांझी (20) की मौत हो गयी. सीतामढ़ी जिले के मधेशरा गांव से 12 मजदूर धान रोपणी के लिए आये थे. इसी दौरान हादसा हो गया.
गयाजी में किसान की मौत: जिले के फतेहपुर थाना अंतर्गत बोगिजोई गांव में तुलसी यादव के पुत्र रविशंकर कुमार की मौत हो गयी. धान रोपणी के कार्य को लेकर खेत की ओर गया था. इसी क्रम में बारिश होने लगी और फिर हुए वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.
जमुई में ठनका गिरने से 1 की मौत: जमुई के सोनो अंतर्गत गोरबा मटिहाना के समीप खेत में धान की रोपाई कर रही 28 वर्षीय महिला पूजा देवी की मौत हो गई. साथ में काम कर रही सास इस हादसे में बाल-बाल बच गईं.
मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता : मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के आश्रितों को तत्काल चार-चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों तक सरकारी सहायता जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
सीएम की विशेष अपील: सम्राट चौधरी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. घरों से बाहर न निकलें : मौसम खराब होने पर लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.
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दिशानिर्देशों का पालन: उन्होंने लोगों से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान थोड़ी सी सावधानी भी जान-माल के नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है.
प्रशासन की सलाह: राज्य में मानसून के दौरान वज्रपात की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों के प्रति सजग रहने और खुले स्थानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी जा रही है.
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