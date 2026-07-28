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आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, एमसीबी के खड़गवां में पसरा मातम

गंभीर रुप से घायल पांच लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में जारी है.

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आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 7:19 PM IST

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एमसीबी: खड़गवां विकासखंड में मंगलवार को लगातार हो रही बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. अलग-अलग स्थानों पर हुई इस घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां के बीएमओ डॉ. मनीष ने बताया कि खड़गवां ब्लॉक के ग्राम शिवपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं ग्राम पंचायत मंगोरा में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई.

आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत (ETV Bharat)

पांच घायलों का इलाज अस्पताल में जारी

इस हादसे में कुल आठ लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आए, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं.

खड़गवां पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलते ही खड़गवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की. इसके बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के दौरान लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली कड़कने के समय खुले मैदान, पेड़ों और ऊंचे स्थानों से दूर रहने की अपील की है.

छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर

25 जुलाई 2026: कोरबा के छूरी में धान का रोपा लगा रहे ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.

25 जुलाई 2026: बैकुंठपुर में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान की रोपाई कर रही 7 महिलाएं बिजली की चपेट में आने से झुलस गईं.

20 जुलाई 2026: जशपुरनगर के प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल देशदेखा में पिकनिक मनाने पहुंचे 4 दोस्तों पर आकाशीय बिजली गिरी. फोटो खींचने के दौरान अचानक बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथी झुलस गए.

गरज-चमक के वक्त रखें ख्याल

  • अगर आप आंधी-तूफान के दौरान बाहर हैं, तो आपको तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचें.
  • ऊंचे पेड़ों या मोबाइल टावरों के नीचे खड़े न हों.
  • लोहे की छतरियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.
  • मोबाइल फोन और एफएम रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें.
  • खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और पशुपालकों को आंधी-तूफान शुरू होते ही सूखी जमीन वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए.
  • तूफान आने से पहले टेलीविजन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर और किचन के सामान का प्लग निकाल दें.
  • तार वाले टेलीफ़ोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे बिजली के लिए सीधा रास्ता बनाते हैं. वायरलेस डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित है, बशर्ते वे दीवार पर लगे चार्जर से कनेक्ट न हों.
  • घर के अंदर किसी कमरे के बीच में रहें. खिड़कियों, बाहरी दरवाजों बालकनी, बरामदे और कंक्रीट की दीवारों या फर्श से दूर रहें, जिनमें बिजली कंडक्ट करने वाली मेटल की रॉड हो सकती हैं.
  • कुत्तों या मवेशियों को बाहर या खुली जगहों जैसे डॉगहाउस या बैकयार्ड शेड में जंजीर से बांधकर न रखें.
  • अकेले खड़े पेड़ या ऊंचे पेड़ बहुत कमजोर होते हैं और बिजली गिरने का मुख्य निशाना बन जाते हैं. पेड़ों के नीचे पनाह लेना बिजली गिरने से होने वाली मौत के मुख्य कारणों में से एक है.
  • स्विमिंग पूल, झीलों, नदियों और बीच से तुरंत बाहर निकलें, क्योंकि पानी बिजली का करंट बहुत दूर तक ले जा सकता है.

छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, सूरजपुर में युवक ने दम तोड़ा

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फोटो खींचते समय 4 दोस्तों पर गिरी आकाशीय बिजली, मोबाइल पकड़े युवक की मौत, जशपुर के पिकनिक स्पॉट देशदेखा में हादसा

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