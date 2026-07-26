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कोरबा में रोपा लगा रहे ग्रामीणों पर गिरी बिजली, तीन की मौत, गांव में पसरा मातम

आकाशीय बिजली गिरने के लिहाज से कोरबा संवेदनशील जिला है. एक्सपर्ट करते हैं कि खराब मौसम में खेत में काम करने से बचना चाहिए.

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रोपा लगा रहे ग्रामीणों पर गिरी बिजली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 10:09 AM IST

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कोरबा: धान का रोपा लगा रहे ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा शनिवार को उपनगरीय क्षेत्र छूरी में हुआ. जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद किसान बड़ी संख्या में खेतों में रोपा लगाने में व्यस्त हैं.

आकाशीय बिजली की चपेट में आए ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को एक साथ 25 से 30 लोग सलोरा बकरा बाजार छुरी के पास रोपा लगाने का काम कर रहे थे. उसी वक्त उनपर आकाशीय बिजली आ गिरी. ग्रामीणों ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आए तीन लोगों को लेकर वो अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया.


शोक की लहर

लगातार हो रही बारिश के चलते इन दिनों जिले में किसान तेजी से धान का रोपा लगा रहे हैं. लेकिन इस दुर्घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है, किसान इस घटना के बाद से डरे हुए हैं. गांव वालों ने बताया कि बिजली खेत के मेड़ पर गिरी जिससे कई लोगों की जान बच गई. दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है, उसमें छुरी निवासी बहोरन पाटले, लक्ष्मी चंद पाटले और श्याम साहू के नाम शामिल हैं. ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होने रोपा शुरू किया था तब मौसम अच्छा था, लेकिन देखते ही देखते मौसम बदला और गरज चमक के साथ बिजली कड़कने लगी.

पुलिस ने मर्ग कायम कर तीनों शवों का पंचनामा तैयार किया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कर जल्द ही इसे परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा: एमबी पटेल, कटघोरा टीआई



बरसात के दौरान खेतों में काम नहीं करने की हिदायत

आकाशीय बिजली गिरने के लिहाज से कोरबा एक संवेदनशील जिला माना जाता है, विशेषज्ञ सलाह देते हैं की बारिश के समय खेतों में नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे स्थान लेने से भी बचना चाहिए. लेकिन कई बार खेत में काम करने के दौरान बारिश आ जाती है, ऐसे समय में भी ग्रामीण खेतों में काम करना बंद नहीं करते, पेड़ के नीचे स्थान ले लेते हैं, इससे वह गाज की चपेट में आ जाते हैं. कोरबा में पूर्व में भी इस तरह की दुर्घटना घट चुकी है, जब खेत में काम करते हुए ग्रामीण गाज की चपेट में आए और उनकी जान चली गई.

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