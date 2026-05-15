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महासमुंद में बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली का कहर, घर जलकर राख

महासमुंद: गुरुवार की रात को महासमुंद में आफत की बारिश हुई. इस बरसात के बीच आकाशीय बिजली ने कहर मचाया है. बागबाहरा के कोमाखान इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक खपरैल मकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया. जानकारी के अनुसार ग्राम बाधमुड़ा निवासी प्रज्ञानंद देवागन के खपरैल मकान पर देर रात करीब 4 बजे अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे घर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और सारा सामान जलकर राख हो गया.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

घटना की सूचना मिलने पर महासमुंद और बागबाहरा से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक घर में रखा लाखों रुपये का सीट कवर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो चुकी थी. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.पीड़ित परिवार के अनुसार आगजनी में लगभग 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है.