महासमुंद में बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली का कहर, घर जलकर राख
महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से घर पूरी तरह जलकर राख हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 4:03 PM IST
महासमुंद: गुरुवार की रात को महासमुंद में आफत की बारिश हुई. इस बरसात के बीच आकाशीय बिजली ने कहर मचाया है. बागबाहरा के कोमाखान इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक खपरैल मकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया. जानकारी के अनुसार ग्राम बाधमुड़ा निवासी प्रज्ञानंद देवागन के खपरैल मकान पर देर रात करीब 4 बजे अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे घर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और सारा सामान जलकर राख हो गया.
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम
घटना की सूचना मिलने पर महासमुंद और बागबाहरा से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक घर में रखा लाखों रुपये का सीट कवर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो चुकी थी. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.पीड़ित परिवार के अनुसार आगजनी में लगभग 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है.
परिवार के सदस्य पास के पक्के मकान में सो रहे थे, तभी तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और खपरेल मकान में आग लग गई. जैसे तैसे सभी घर के बाहर निकल गए. जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. इस आग में भारी आर्थिक क्षति हुई है- प्रज्ञा देवांगन,पीड़ित
ग्राम बाघामुड़ा के सरपंच एडिसन विजय ठाकुर ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. कोमाखान तहसीलदार मनीषा देवागन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पटवारी को भेजा गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी.
आकाशीय बिजली से पिरदा में एक की मौत
महासमुंद में गुरुवार की रात आकाशीय बिजली गिरने की दूसरी घटना पिरदा गांव में भी सामने आई है. यहां खेत की रखवाली कर रहे एक किसान की मौत हो गई.जबकि एक शख्स घायल हो गया.