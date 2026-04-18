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तपती यूपी के लिए राहत वाली खबर, 13 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम

यूपी में वापस लौटी बारिश इन जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में तपिश के बीच राहत की खबर आई है. मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में आगामी 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मौसम ड्राई बना है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई है. कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चली है. वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि जारी है. इस कारण शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया. इन जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)



बारिश की संभावना इन जिलों में: मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और आसपास के जिलों में आकाशीय बिजली 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है.