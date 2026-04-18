ETV Bharat / state

तपती यूपी के लिए राहत वाली खबर, 13 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में फिर बांदा सबसे गर्म, अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में वापस लौटी बारिश इन जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी में तपिश के बीच राहत की खबर आई है. मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में आगामी 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मौसम ड्राई बना है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई है. कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चली है.

वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि जारी है. इस कारण शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया.

Photo Credit; ETV Bharat
इन जिलों में रेन अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)



बारिश की संभावना इन जिलों में: मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और आसपास के जिलों में आकाशीय बिजली 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है.

Photo Credit; IMD
यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

Photo Credit; IMD
यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को भीषण गर्मी जारी रही. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रदेश के सबसे गर्म जिले. (Photo Credit; ETV Bharat)

बांदा सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी संभाग में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई. वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चली. शनिवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के साथ ही पूर्वी यूपी में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, मेघगर्जन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है.

ये भी पढ़ें: बांदा में 45 डिग्री पारा, प्रयागराज और बनारस भी खूब तपे, जानिए यूपी के मौसम का हाल

TAGGED:

RAIN ALERT
UP WEATHER RAIN ALERT IMD
UP KA MAUSAM
UP WEATHER REPORT
RAIN ALERT IN UTTAR PRADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.