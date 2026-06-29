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बिहार में वज्रपात का कहर, 2 की मौत, 7 घायल

सीतामढ़ी में वज्रपात ने कहर बरपाया है. परिहार में महिला की मौत हो गई. वहीं बोखड़ा में बच्चे ने भी जान गंवाई. पढ़ें खबर

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सीतामढ़ी में ठनका गिरने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 6:00 PM IST

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सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में वज्रपात का कहर देखने को मिला है. जिले में तेज आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी. परिहार प्रखंड के नरगा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. वहीं बोखड़ा थाना क्षेत्र के बनौल गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई. दोनों घटनाओं के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

मौसम का बदला मिजाज, महिला की गई जान : जिले में मौसम का बदला मिजाज लोगों पर भारी पड़ गया. परिहार प्रखंड के नरगा गांव में तेज बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. इसकी चपेट में आने से गीता देवी (पति- राज नारायण शाह) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

सात लोग घायल : इस वज्रपात की घटना में सात अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए सभी घायलों को परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

''वज्रपात से हुई मौत को लेकर सरकारी सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा जा रहा है. पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी. साथ ही घायलों का इलाज करवा दिया गया है. वह स्वस्थ हैं उन्हें घर भेज दिया गया है.''- ओमप्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार

बनौल में किशोर की मौत : वहीं, बोखड़ा थाना क्षेत्र के बनौल गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

सरकारी सहायता का भरोसा : दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही संबंधित थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया. साथ ही मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया.

लोगों की चिंता बढ़ी : लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बीच जिले में वज्रपात की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि खराब मौसम, तेज बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. अत्यावश्यक कार्य न होने पर घरों के अंदर ही रहें और मौसम सामान्य होने के बाद ही बाहर निकलें.

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. थोड़ी-सी सावधानी कई कीमती जानें बचा सकती है. फिलहाल दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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