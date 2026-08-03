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बिहार में वज्रपात का कहर, ठनका गिरने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत

समस्तीपुर: बिहार में इन दिनों आंधी-पानी और वज्रपात के कारण कई जगहों पर जान-माल की क्षति हुई है. समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर टारा पंचायत के माधोपुर भुआल चौड़ में सोमवार को ठनका गिरने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

वज्रपात का कहर: घायल को इलाज के लिए सैदपुर पूसा स्थित एक निजी क्लीनिक में ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए समस्तीपुर रेफर कर दिया है. घायल बच्चे की पहचान सुरेंद्र सहनी के करीब 10 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है. वहीं, मृतक महिला की पहचान मधुरापुर टारा पंचायत के वार्ड 2 हरिहरपुर निवासी रविंद्र सहनी की 40 वर्षीय पत्नी सविता देवी और 13 वर्षीय बेटे अभिषेक कुमार के रूप में हुई है.

खेत में बैंगन तोड़ने गए थे दोनों: मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने बेटे और एक पड़ोसी के बच्चे के साथ माधोपुर भुआल में बैगन खेत में बैंगन तोड़ने गई थी. इसी दौरान अचानक बारिश आने के साथ ठनका गिर गया. जिसके कारण महिला सहित उसके पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक बालक घायल हो गया. वज्रपात की आवाज और घायल के हो-हल्ला सुनकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई.

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अंचलाधिकारी शशि रंजन और कल्याणपुर पुलिस को दी थी. घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया.