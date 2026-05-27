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बिहार में दर्दनाक हादसा, आसमानी बिजली की चपेट में आने से दो लोगों की जिंदा जलकर मौत

गंगा किनारे परवल के खेत की रखवाली करने गए थे दोनों किसान,आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की जिंदा जलकर मौत. पढ़ें खबर

KHAGARIA FARMERS DIED OF LIGHTNING
खेत में पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 1:37 PM IST

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खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के मथार दियारा गांव में मंगलवार देर रात को दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. दरअसल गंगा नदी के किनारे दो बुजुर्ग किसान अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक ठनका गिरने से दोनों की मौत हो गई.

परवल खेत की रखवाली: मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड संख्या 7 के निवासी 63 वर्षीय किसान गोरख यादव और 60 वर्षीय किसान सापो यादव रोजाना की तरह अपने खेत में लगे परवल की रखवाली करने के लिए गए हुए थे. देर रात को अचानक तेज आंधी, बादलों की गर्जन और तेज बारिश शुरू हो गई. इस तेज बारिश से खुद का बचाव करने के लिए दोनों बुजुर्ग किसान खेत के किनारे ही बनी झोपड़ी में चले गए.

झोपड़ी पर गिरा ठनका: बताया जा रहा है कि इसी दौरान अचानक उस झोपड़ी पर तेज आवाज के साथ ठनका यानी आकाशीय बिजली गिर गई. ठनका गिरने के कारण उस झोपड़ी में तुरंत ही भीषण आग लग गई. झोपड़ी में आग लगने से दोनों बुजुर्ग किसान वहीं जिंदा जल गए और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

सुबह ग्रामीणों को मिली जानकारी: अगली सुबह जब ग्रामीण रोजाना की तरह अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह झोपड़ी पूरी तरह से जली हुई है और अंदर दोनों किसानों के शव आपस में चिपके हुए पड़े हैं. ग्रामीणों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की. इस घटना की जानकारी मिलते ही गंगा किनारे लोगों की भारी भीड़ जुट गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

"दोनों किसान मंगलवार की रात गंगा किनारे परवल के खेत में सोए हुए थे. वज्रपात से झोपड़ी में आग लग गई और दोनों की मौत हो गई. फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है."- अमरजीत प्रताप सिंह, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष

गांव में शोक का माहौल: ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा अचानक हुई प्राकृतिक आपदा का परिणाम है. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा और शोक का माहौल है और लोग मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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