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गयाजी के गुरपा पर गिरी बिजली, एक श्रद्धालु की मौत.. दो पुलिसकर्मी समेत 20 झुलसे

गयाजी में गुरपा पहाड़ पर ठनका गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, घटना के बाद अफरातफरी मच गई. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

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कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2026 at 9:09 PM IST

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गया: बिहार के गयाजी में गुरपा पहाड़ पर वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों दो पुलिसकर्मी भी शामिल है. बताया जाता है, कि शनिवार को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई और इसके बीच वज्रपात हुआ, जिसमें यह बड़ी घटना हुई है.

गयाजी के गुरुपद गिरी पर्वत पर गिरी बिजली : बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र गुरपा पर्वत पर शनिवार को मूसलाधार बारिश के बीच वज्रपात हुआ, जिसमें 20 से अधिक लोग झुलसकर घायल हो गए. एक की मौत हो गई है. वज्रपात की चपेट में आने से कई लोगों के घायल होने के बाद अफरातफरी का माहौल हो गया.

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दो पुलिसकर्मी समेत 20 झुलसे (ETV Bharat)

एक श्रद्धालु की मौत, मची अफरातफरी : स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश से खुद को बचाने के लिए लोग पहाड़ पर पेड़ और गुफानुमा स्थान के आसपास छुपे थे, तभी वज्रपात हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों में पीटीसी गया के दो जवान विपिन कुमार, लाल बहादुर पासवान भी शामिल है.

दो पुलिसकर्मी समेत 20 झुलसे : वहीं अन्य घायलों में रूपा कुमारी 16 वर्ष, सुरेश 45 वर्ष, संजय पासवान 22 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, अभय कुमार 10 वर्ष, रवि रंजन कुमार 10 वर्ष, प्रिया कुमार 18 वर्ष, नीरू देवी 45 वर्ष सभी गुरपा के रहने वाले, आकाश कुमार 12 वर्ष, आदित्य कुमार 18 वर्ष, खुशी कुमारी 16 वर्ष, पप्पू कुमार सभी सिरदला नवादा के रहने वाले, रीता कुमारी 17 वर्ष, संजय पासवान 22 वर्ष प्रिंस कुमार शुभम कुमार समेत अन्य शामिल है.

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गयाजी के गुरुपद गिरी पर्वत पर गिरी बिजली (ETV Bharat)

भगदड़ मचती तो कई लोगों की जान चली जाती : वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही फतेहपुर बीडीओ शशि भूषण साहू, गुरपा थाना अध्यक्ष शिवनंदन कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे. मौके पर एंबुलेंस बुलाया गया और घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों ने भी काफी मदद की और घायलों को नीचे उतारा.

''गुरपा पर्वत पर वज्रपात होने से एक की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल हुए हैं. घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.'' - शशि भूषण साहू, बीडीओ फतेहपुर

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भगदड़ मचती तो कई लोगों की जान चली जाती (ETV Bharat)

भगवान बुद्ध की स्थली है गुरपा : गयाजी के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत गुरपा पर्वत आता है. गुरपा भगवान बुद्ध की स्थली है. यहां भगवान बुद्ध की अति प्राचीन प्रतिमा है. यहां कंकाल रूप में भगवान बुद्ध विराजमान है. भगवान बुद्ध की कई कथाएं इस स्थान से जुड़ी है. यही वजह है कि यहां देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बौद्ध धर्मावलंबी इस स्थान पर पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध को नमन करते हैं. गुरपा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है.

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