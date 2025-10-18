ETV Bharat / state

अयोध्या दीपोत्सव में बनेगा विश्व रिकार्ड; 26 लाख से अधिक दीयों से जगमग होगी रामनगरी, 2,100 वेदाचार्य करेंगे महाआरती

1,100 ड्रोन आसमान में उकेरेंगे रामायण की छवियां, 'मिशन शक्ति' और 'स्वच्छ भारत अभियान' का भी देगा संदेश

अयोध्या दीपोत्सव की फाइल फोटो.
अयोध्या दीपोत्सव की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 5:08 PM IST

लखनऊ: मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव 2025 का 9वां संस्करण एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है. भगवान राम के आगमन की खुशी में 19 अक्टूबर को राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर एक साथ 26 लाख 11 हजार 101 दीपों का प्रज्ज्वलन होगा. वहीं, सरयू तट पर 2100 वेदाचार्यों द्वारा महाआरती और मंत्रोच्चार रामनगरी में नई ऊर्जा का संचार करेगी. श्रद्धा, भक्ति और नवाचार के अद्भुत संगम से सजी अयोध्या अपनी आभा से न केवल देशभर में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दीपोत्सव की रौनक बिखेरेगी.

दीयों की संख्या में करीब 15 गुना वृद्धिः उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 2017 में जब पहली बार इस आयोजन का प्रारंभ हुआ था, तब अयोध्या में लगभग 01.71 लाख दीपक जलाए गए थे. इस बार अयोध्या में 26 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं. दीपोत्सव के पहले आयोजन से नौवें संस्करण तक में दीयों की संख्या में करीब 15 गुना तक वृद्धि हुई है. यह हमारी आस्था और प्रभु श्रीराम के प्रति सम्मान का परिचायक है.

दीपोत्सव में बनेंगे दो विश्व रिकॉर्डः मंत्री ने बताया कि दीपोत्सव-2025 में अयोध्या दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का साक्षी बनेगा. पहला रिकॉर्ड 26, 11, 101 दीपों के प्रज्वलन से, जबकि दूसरा सरयू घाट पर 2,100 वेदाचार्यों और प्रबुद्ध जनों द्वारा महाआरती के जरिए स्थापित किया जाएगा. यह आयोजन ऐसा माहौल बनाएगा, जैसे अयोध्या में सितारे जमीन पर उतरेंगे.

1,100 ड्रोन आसमान में उकेरेंगे रामायण की छवियांः दीपोत्सव को और अधिक आकर्षक एवं भव्य बनाने के लिए 1,100 स्वदेशी ड्रोन अयोध्या के आसमान में रामायण के विभिन्न प्रसंगों की मनमोहक झलकियां प्रस्तुत करेंगे. जिनमें 'जय श्रीराम', धनुषधारी श्री राम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, रामसेतु और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी मनमोहक आकृतियां शामिल होंगी.

रामायण की 7 कांड की मनोहक झाकियां प्रस्तुत होंगीः दीपोत्सव में भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों की झलक भी दिखाई देगी. राम दरबार के स्वरूपों का प्रतीकात्मक अवतरण, भरत मिलाप का भावनात्मक क्षण तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक का अलौकिक दृश्य कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहेंगे. इस बार बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी नजर आएगी. पहली बार 100 बच्चों की वानर सेना नगाड़ों की गूंज और जयघोषों के बीच भगवान श्रीराम की भव्य रथयात्रा में सम्मिलित होंगे. रामायण के सात कांड (बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्ड कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड) को प्रदर्शित करती मनमोहक झांकियां दर्शकों को विशेष आकर्षित करेगी.

3डी प्रोजेक्शन मैपिंग, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर्स शोः पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मनमोहक 3-डी होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो, आकर्षक प्रोजेक्शन मैपिंग, भव्य हाइड्रोलिक स्क्रीन और शानदार वाटर टैब्लो की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी. इसके साथ ही 100 कलाकारों की टीम सजीव मंचन के माध्यम से श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित सांगीतिक, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देगी. वहीं, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर्स शो दीपोत्सव का एक अन्य विशेष आकर्षण होगा. संस्कृति विभाग की ओर से दीपोत्सव के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में देश-विदेश के कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से रामनगरी को मंत्रमुग्ध करेंगे. कार्यक्रम में मणिपुर का रास और गोटीपुआ नृत्य, केरल की कथकली, नेपाल, उत्तराखंड और श्रीलंका की रामलीलाएं, सहारनपुर की नृत्यमयी रामायण तथा बरेली की प्रसिद्ध विंडरमेयर रामलीला का मंचन होगा.

कल्पनाओं को उड़ानः देशभर के छात्रों के लिए 'मेरा दीप, मेरा विश्वास' के तहत पेंटिंग, कविता और एनीमेशन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दीपोत्सव में व्यक्तिगत रूप आमंत्रित किया जा रहा है. यह पहल युवा कल्पनाओं को नई उड़ान देगी. रामनगरी में धर्म पथ सहित प्रवेश मार्गों, मंदिर मार्गों और प्रमुख चौराहों पर प्रकाश सज्जा की गई है. थीमैटिक लाइट इंस्टॉलेशन मार्गों की भव्यता को बढ़ा रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा है. लता चौक की सुंदरता अप्रतिम है.

'मिशन शक्ति' और 'स्वच्छ भारत अभियान' का संदेशः यह दीपोत्सव न केवल रोशनी और उत्सव का संदेश दे रही है, बल्कि 'मिशन शक्ति' और 'स्वच्छ भारत अभियान' की प्रेरक भावना को भी प्रस्तुत कर रही है इस प्रकार, समाज में स्वच्छता, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का संदेश व्यापक रूप से देने का विशिष्ट अवसर तैयार हुआ है. दीप पर्व के दौरान महिला सुरक्षा, सफाई, साइनेज, पेयजल, प्रसाधन तथा सूचना सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम अनुभव मिल सके.

70 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलः दीपोत्सव मेले में 70 से अधिक स्व-सहायता समूह के स्टॉल होंगे, जहां बांस, मूंज शिल्प, जूट के थाल, और प्रसाद बॉक्स जैसे उत्पाद होंगे। ये उत्पाद महिला कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं. दीपोत्सव छोटे उद्यमियों को आजीविका का जरिया भी उपलब्ध करा रहा है. अयोध्या में बढ़ती पर्यटक संख्या ने कामगार महिलाओं की जिंदगी में समृद्धि की चमक बिखेर रहा है.

एआई जनगणना और लाइव भीड़ निगरानी व्यवस्थाः दीपोत्सव में जनगणना और लाइव भीड़ पर निगरानी के लिए एआई-आधारित प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है. यह भीड़ के घनत्व और गति को रियल टाइम में ट्रैक करती है. जैसे ही कोई घाट या गलियारा भीड़-भाड़ वाला हो जाता है, प्रणाली अलर्ट भेजती है और स्वयंसेवकों को वैकल्पिक मार्ग खोलने का निर्देश देती है. यह तकनीक भक्तों के प्रवाह को लगातार बनाए रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करती है.

LIGHTING 26 LAKH LAMPS AYODHYA
AYODHYA DEEPOTSAV WORLD RECORD
DIWALI IN RAMNAGARI
अयोध्या दीपोत्सव
AYODHYA DEEPOTSAV 2025

