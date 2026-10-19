नवरात्र पर नौलिंग बजैण मंदिर में 1008 दीपों का दीपदान, पारंपरिक वेशभूषा दिखा आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम
नवरात्रि पर पिथौरागढ़ के नौलिंग बजैण मंदिर में 1008 दीप जलाए गए. इस दौरान महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 7:44 PM IST
बेरीनाग: देवभूमि उत्तराखंड में पौराणणिक और आस्था से जुड़े कई मंदिर हैं. जिनसे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. ऐसा ही एक मंदिर पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील से 12 किलोमीटर दूर उडियारी गांव में बांज के जंगल में स्थित है. जिसे नौलिंग बजैण मंदिर के नाम से जाना जाता है. वैसे तो मंदिर में सालभर श्रद्धालु पूजा-अर्चना का आयोजन करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा का आयोजन होता है.
शारदीय नवरात्र पर उडियारी स्थित प्रसिद्ध नौलिंग बजैण मंदिर में आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलाता है. अष्टमी पर गांव की महिलाएं पारंपरिक कुमाऊंनी वेशभूषा में सजधजकर 1008 दीप प्रज्ज्वलित कर भव्य दीपदान करती हैं. इन दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठता है. पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं की मौजूदगी से मंदिर की भव्यता में बढ़ जाती है.
नौलिंग बजैण मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इन दस दिनों में क्षेत्र के परिवार श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना में शामिल होते हैं. मंदिर में प्रतिदिन भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं. ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इन धार्मिक कार्यक्रमों में सामूहिक सहभागिता पहाड़ की समृद्ध धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकजुटता को दर्शाती है.
शारदीय नवरात्रि की नवमी पर मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया गया. मेले को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह रहा. आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचे. श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. मेले के माध्यम से लोगों को धार्मिक आस्था के साथ ही आपसी मेल-मिलाप और लोक संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है.
नौलिंग बजैण मंदिर में नवरात्रि के दौरान होने वाले धार्मिक आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं. 1008 दीपों का भव्य दीपदान, कुमाऊंनी वेशभूषा में महिलाओं की सहभागिता, प्रतिदिन भंडारा और ग्रामीणों के सहयोग से निर्मित मंदिर इस आयोजन को विशेष बना रहे हैं.
उडियारी गांव में भगवान मूल नारायण के दो पुत्र बजैंण और नौलिंग का मंदिर स्थित है. इस मंदिर में सालभर दूर दराज क्षेत्रों से भक्त पूजा-अर्चना, गोदान समेत सत्यनारायण कथा आदि के आयोजन के लिए पहुंचते हैं. माना जाता है कि जो श्रद्धालु यहां पर सच्ची श्रद्धा से आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.
ये भी पढ़ें: