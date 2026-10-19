ETV Bharat / state

नवरात्र पर नौलिंग बजैण मंदिर में 1008 दीपों का दीपदान, पारंपरिक वेशभूषा दिखा आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम

नवरात्र पर नौलिंग बजैण मंदिर में 1008 दीपों का दीपदान ( PHOTO- ETV Bharat )

बेरीनाग: देवभूमि उत्तराखंड में पौराणणिक और आस्था से जुड़े कई मंदिर हैं. जिनसे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. ऐसा ही एक मंदिर पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील से 12 किलोमीटर दूर उडियारी गांव में बांज के जंगल में स्थित है. जिसे नौलिंग बजैण मंदिर के नाम से जाना जाता है. वैसे तो मंदिर में सालभर श्रद्धालु पूजा-अर्चना का आयोजन करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा का आयोजन होता है.

शारदीय नवरात्र पर उडियारी स्थित प्रसिद्ध नौलिंग बजैण मंदिर में आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलाता है. अष्टमी पर गांव की महिलाएं पारंपरिक कुमाऊंनी वेशभूषा में सजधजकर 1008 दीप प्रज्ज्वलित कर भव्य दीपदान करती हैं. इन दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठता है. पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं की मौजूदगी से मंदिर की भव्यता में बढ़ जाती है.