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झारखंड में आज गरज-तूफान के साथ तेज हवा का अलर्ट, इन जिलों के लोग बरतें विशेष सावधानी

रांचीः झारखंड में 9 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. खासकर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के इलाकों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा, जहां गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

इन जिलों पर दिखेगा असर

मौसम केंद्र, रांची ने 9 अप्रैल के लिए अलर्ट भी जारी किया है. पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां समेत आसपास के जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका जताई गई है. वहीं रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका और गोड्डा जैसे जिलों में भी गरज के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

10 अप्रैल से बढ़ने लगेगा तापमान

मौसम केंद्र के अनुसार यह बदलाव अस्थायी है और 10 अप्रैल से मौसम में सुधार देखने को मिलेगा. 10 अप्रैल के बाद राज्य में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क हो जाएगा. 10 से 14 अप्रैल के बीच बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है. मौसम केंद्र, रांची ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है.