छठ पर्व के दौरान झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना, ठंड पर बड़ा अपडेट

रांची: दीपावली के बाद अब महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. इन तैयारियों के बीच मौसम केंद्र, रांची ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में महापर्व छठ के पहले अर्घ्य के दिन यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और उदयाचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ्य के दिन आसमान में बादल छाने का पूर्वानुमान जारी किया है.

मौसम केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी अंडमान में बन रहे निम्न दवाब का एक सिस्टम बन रहा है, जिसके तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना है. इस सिस्टम के क्लाउड बैंड में झारखंड भी आ रहा है, इस वजह से 25 अक्टूबर के बाद झारखंड और खासकर राज्य के दक्षिणी- पूर्वी भाग में आसमान में बादल छाने के साथ-साथ कई जिलों में बूंदा बांदी होने की संभावना जताई है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक (ईटीवी भारत)

अगले तीन दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क

मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद अंडमान में बन रहे सिस्टम के प्रभाव का असर झारखंड के मौसम पर पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि लोकआस्था का महापर्व छठ में अर्घ्य देने के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम का विशेष महत्व होता है. इसलिए रांची मौसम केंद्र जल्द ही राज्य के सभी 24 जिलों में 27 अक्टूबर के सूर्यास्त और 28 अक्टूबर के दिन होने वाले सूर्योदय के समय की सूची जारी करेगा ताकि व्रती को अर्घ्य देने में सुविधा हो.