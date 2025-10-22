ETV Bharat / state

छठ पर्व के दौरान झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना, ठंड पर बड़ा अपडेट

झारखंड में छठ महापर्व के दौरान मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है.

Chhath Puja 2025
वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 8:26 PM IST

रांची: दीपावली के बाद अब महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. इन तैयारियों के बीच मौसम केंद्र, रांची ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में महापर्व छठ के पहले अर्घ्य के दिन यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और उदयाचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ्य के दिन आसमान में बादल छाने का पूर्वानुमान जारी किया है.

मौसम केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी अंडमान में बन रहे निम्न दवाब का एक सिस्टम बन रहा है, जिसके तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना है. इस सिस्टम के क्लाउड बैंड में झारखंड भी आ रहा है, इस वजह से 25 अक्टूबर के बाद झारखंड और खासकर राज्य के दक्षिणी- पूर्वी भाग में आसमान में बादल छाने के साथ-साथ कई जिलों में बूंदा बांदी होने की संभावना जताई है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक (ईटीवी भारत)

अगले तीन दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क

मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद अंडमान में बन रहे सिस्टम के प्रभाव का असर झारखंड के मौसम पर पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि लोकआस्था का महापर्व छठ में अर्घ्य देने के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम का विशेष महत्व होता है. इसलिए रांची मौसम केंद्र जल्द ही राज्य के सभी 24 जिलों में 27 अक्टूबर के सूर्यास्त और 28 अक्टूबर के दिन होने वाले सूर्योदय के समय की सूची जारी करेगा ताकि व्रती को अर्घ्य देने में सुविधा हो.

लातेहार रहा सबसे ठंडा, डाल्टनगंज सबसे गर्म

मौसम केंद्र के अनुसार, 22 अक्टूबर को राज्य में सर्वाधिक तापमान पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज का रहा. जहां अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. वहीं राज्य का न्यूनतम तापमान लातेहार में 16.5℃ रिकॉर्ड हुआ. वहीं रांची का अधिकतम तापमान 30.7℃ और न्यूनतम तापमान 19.6℃ रहा. जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.8℃ और न्यूनतम तापमान 21℃ रिकॉर्ड हुआ. वहीं बोकारो का अधिकतम तापमान 31.5℃ और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा. चाईबासा का अधिकतम तापमान 34.4℃ और न्यूनतम तापमान 21.6℃ रिकॉर्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि शहरों की तुलना में ग्रामीण और जंगल झाड़ वाले इलाकों में तापमान थोड़ा कम रह रहा है. उन्होंने बताया कि इस बार मौसम विभाग का आकलन है कि ठंड कुछ लंबे दिनों का होगा.

