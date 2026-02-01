ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सुबह हुई बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज, प्रदूषण में मिली राहत

दिल्ली में ठंड का प्रकोप फिर बढ़ा,रविवार सुबह हुई बारिश,कुछ इलाकों में आंधी और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का अनुमान

दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज
दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 10:31 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई बूंदा बांदी के बाद एक बार फिर मौसम बदल गया है.वहीं मौसम का ये हाल एक दो दिन तक जारी रहने की संभावना है, साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं. सुबह के समय कोहरा भी छाया रह सकता है. रविवार तड़के करीब साढ़े 5 बजे तेज बारिश हुई. इससे ठंढ बढ़ गई है और पारा और गिरने की संभावना है. झमाझम बारिश से प्रदूषण से राहत मिल गई है.

दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में हुई हल्की बारिश

राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने पहले ही यह अलर्ट जारी किया था कि 1 फरवरी के दिन दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और कई जगह पर बारिश की संभावनाएं जताई गई थी. जिसके अनुसार आज 1 फरवरी रविवार सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी बारिश भी हुई है. जहां इस बारिश की वजह से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है तो वहीं लोगों को पॉल्यूशन से थोड़ी राहत जरूर मिली है.

दिल्ली-NCR में सुबह हुई बूंदाबांदी (ETV Bharat)

दिल्ली के लिए IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ आंधी और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पड़ोसी हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। हरियाणा के करनाल में दिन की शुरुआत में ओलावृष्टि हुई।

AQI 300 से घटकर 230 पर पहुंचा

आज हुई बारिश से प्रदूषण से राहत मिलने के साथ ही पिछले करीब 3 महीनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों की हवा खराब करने वाला AQI जो 300 के पार चल रहा था फिलहाल 230 से कम हो गया है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 अंक बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 298 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 285 नोएडा में 278 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

अगले दो दिन बारिश और कुहासे के आसार

आज रविवार होने का बावजूद भी बारिश की वजह से सड़कों पर और पार्कों में टहलने वालों की संख्या में गिरावट देखी गई. आज ज्यादात्तर लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं.पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मौका है जब बारिश ने दस्तक दी है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 18-20 डिग्री और न्यूनतम 11-13 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. येलो अलर्ट जारी है, जिससे ट्रैफिक और उड़ानों में व्यवधान संभव है. दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिन यानी 2 और 3 फरवरी को भी बारिश कीं भावना है.हाईएस्ट टेंपरेचर 17-19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि आकाश में बादल छाए रहेंगे.

3 फरवरी तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग के द्वारा 3 फरवरी तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बूंदाबांदी बारिश हो सकती है. वही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं भी चल सकती है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली-NCR में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी, बारिश होने की भी संभावना, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में फिर पलटेगा मौसम, तीन दिन झमाझम बारिश के आसार; जानें आज का मौसम

TAGGED:

DELHI। NCR
DELHI WEATHER
DELHI MAUSUAM UPDATE
DELHI NCR WEATHER
COLD WAVE INTENSIFIED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.