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हिमाचल के इन सात जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी की संभावना ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज (सोमवार, 2 नवंबर को) ऊंच्च पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं, प्रदेश के कई उच्च ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में पारा माइनस में पहुंच गया है. नवंबर की दस्तक के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ने लगी है. मंगलवार से प्रदेश में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी की संभावना