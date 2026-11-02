हिमाचल के इन सात जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?
हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है. कुकुमसेरी में माइनस में तापमान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:28 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज (सोमवार, 2 नवंबर को) ऊंच्च पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं, प्रदेश के कई उच्च ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में पारा माइनस में पहुंच गया है. नवंबर की दस्तक के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ने लगी है. मंगलवार से प्रदेश में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है.
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के शिमला, कुल्लू और चंबा जिले के उच्च पहाड़ी इलाकों में और किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है. इसके अलावा चंबा, कुल्लू और शिमला जिले के शेष हिस्सों में और मंडी एवं कांगड़ा जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है.
कुकुमसेरी में माइनस में तापमान
पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से प्रदेश के जनजातीय और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रात में अधिक ठंडी पड़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. वहीं, मैदानी इलाकों में दिन के समय अभी भी हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, जहां शनिनार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है. इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. इसके बाग अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है.
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