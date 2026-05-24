झुलसते यूपी में रेन अलर्ट की घंटी, इन 26 जिलों का आज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गर्मी, बांदा फिर सबसे HOT
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्की बारिश के बावजूद भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : May 24, 2026 at 10:55 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार आसमान से आग बरस रही है. 45 से अधिक जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं. ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होने के कारण भीषण गर्मी का दंश प्रदेशवासियों को झेलना पड़ रहा है. बांदा लगातार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला बना हुआ है. बांदा के अलावा बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी के साथ-साथ हीट वेव चल रही है.
मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और बादलों की आवाजाही होने की चेतावनी जारी की है. साथ ही प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में हीट वेव चलने की भी चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्की बारिश के बावजूद भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी.
भीषण गर्मी का रेड अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर , प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी.
लू चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज और आस पास के क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
रात में गर्मी होने की संभावना इन क्षेत्रों में अधिक: फतेहपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनी इन जिलों में: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, दिन में कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने और रात में गर्मी होने की चेतावनी जारी की गई है. अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, मौसम ड्राई बना रहेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है.
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