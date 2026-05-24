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झुलसते यूपी में रेन अलर्ट की घंटी, इन 26 जिलों का आज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गर्मी, बांदा फिर सबसे HOT

यूपी में हीटवेव संग बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार आसमान से आग बरस रही है. 45 से अधिक जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं. ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होने के कारण भीषण गर्मी का दंश प्रदेशवासियों को झेलना पड़ रहा है. बांदा लगातार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला बना हुआ है. बांदा के अलावा बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी के साथ-साथ हीट वेव चल रही है. मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और बादलों की आवाजाही होने की चेतावनी जारी की है. साथ ही प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में हीट वेव चलने की भी चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्की बारिश के बावजूद भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी. इन जिलों में बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat) भीषण गर्मी का रेड अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर , प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी. लू चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज और आस पास के क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.