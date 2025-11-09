ETV Bharat / state

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

गाजियाबाद स्थित जिला कारागार में साक्षरता की रोशनी ( Etv Bharat )