गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

गाजियाबाद जिला कारागार में बंदियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है.

गाजियाबाद स्थित जिला कारागार में साक्षरता की रोशनी
गाजियाबाद स्थित जिला कारागार में साक्षरता की रोशनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 9, 2025 at 3:36 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित जिला कारागार में बंदियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है. जेल प्रशासन के प्रयास से जेल में मौजूद साक्षर बंदी न सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं बल्कि हाई स्कूल, इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक कर रहे हैं. इतना ही नहीं जेल में बंदियों को विभिन्न सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स भी कराई जा रहे हैं. जेल प्रशासन की कोशिश रहती है कि जेल में बंद बंदियों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित कार्य में व्यस्त रखा जाए. जेल में बंदी व्यस्त रहने से नकारात्मक खयालों से दूर रहते हैं और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है.

गाजियाबाद जेल प्रशासन द्वारा ऐसे बंदियों को चिन्हित किया जाता है जोकि पूर्ण रूप से साक्षर है. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जेल परिसर में ही संचालित किए जाते हैं. प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद ऐसे बंदियों को फॉर्मल शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. जेल में कई ऐसे बंदी हैं जोकि जेल परिसर में साक्षर दाखिल हुए थे लेकिन अब जेल में रहकर ही 10वीं 12वीं कर रहे हैं. ऐसे बंदी जो कि थोड़े बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, उन्हें भी दसवीं और बारहवीं जेल प्रशासन द्वारा कराई जाती है. जबकि ऐसे बंदी जिन्होंने 10वीं और 12वीं कर रखी होती है, उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से जेल परिसर में ही ग्रेजुएशन कराई जाती है. जेल में रहकर ही बंदी इग्नू से बीए और बीकॉम कर सकते हैं.

गाजियाबाद स्थित जिला कारागार में साक्षरता की रोशनी

गाजियाबाद जेल में एग्जामिनेशन सेंटर: जिला कारागार गाजियाबाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का एग्जामिनेशन सेंटर भी है. इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सेंटर भी जिला कारागार गाजियाबाद में है. जहां पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा केवल डासना जेल ही नहीं बल्कि आसपास की जिलों के कैदी भी देने के लिए आते हैं. जेल प्रशासन में कैदियों को किताबें आदि उपलब्ध कराई जाती हैं.

जेल परिसर में ही लाइब्रेरी मौजूद है. जहां पर पंद्रह हज़ार से अधिक किताबें मौजूद हैं. कैदी लाइब्रेरी से भी किताबें इशू करवाते हैं. इसके अतिरिक्त जेल परिसर में कैदी शैक्षिक जिम्मेदारियां भी संभालते हैं. ऐसे कैदी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वह अन्य कैदियों को पढ़ाते हैं. इसके अतिरिक्त जेल प्रशासन द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न कोर्सेज पर क्लासेस के लिए शैक्षिक सत्र आयोजित किए जाते हैं. जिसमें पढ़ाने के लिए बाहर से शिक्षा कहते हैं.

जेल परिसर में कंप्यूटर लैब: बंदी जेल में सिर्फ कंप्यूटर चलाना ही नहीं सीख रहे हैं बल्कि सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं. जेल प्रशासन के मुताबिक, जेल परिसर में मौजूद कंप्यूटर लैब में NIIT के द्वारा विभिन्न कंप्यूटर सर्टिफाइड कोर्सेज बंदियों को कराए जाते हैं. बंदियों में कंप्यूटर कोर्सेज करने को लेकर सबसे ज्यादा रुचि देखी जाती है. जेल में मौजूद बंदियों का मानना है कि कंप्यूटर कोर्सेज करने के पश्चात रिहाई के बाद उन्हें निजी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है.

गाजियाबाद जेल में सिलाई का काम
गाजियाबाद जेल में सिलाई का काम (ETV Bharat)

सबसे ज्यादा एडमिशन जेल में कंप्यूटर कोर्सेज में होते हैं: विभिन्न शैक्षिक कोर्सेज के साथ-साथ जेल परिसर में वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी काफी ध्यान दिया जाता है. शिक्षा के साथ-साथ सिलाई, पेंटिंग, एंब्रॉयडरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेयर कटिंग, म्यूजिक, डांस, गमला मेकिंग, नर्सरी, ब्यूटीशियन ट्रेनिंग कोर्स, रेडियो जॉकी आदि से संबंधित वोकेशनल ट्रेंनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं. जेल परिसर में ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है. इसके अतिरिक्त जेल परिसर में ही एक्टिविटी सेंटर मौजूद है. जहां पर कैदियों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं.

गाजियाबाद जेल में कंप्यूटर लैब
गाजियाबाद जेल में कंप्यूटर लैब (ETV Bharat)

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, डासना जेल में कुल 198 बंदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (इग्नू - IGNOU) से विभिन्न कोर्सेज कर रहे हैं. पांच बंदी इग्नू से बीए, पांच बंदी बी कॉम, 12 बंदी सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स कोर्स, 176 बंदी सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स कर रहे हैं. बंदी शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड से 6 बंदी हाई स्कूल कर रहे हैं जबकि 21 बंदी इंटर कर रहे हैं. एडल्ट लिटरेसी प्रोगाम के तहत 132 बंदी शिक्षा ले रहे हैं. इसके अतिरिक्त जेल परिसर में ही बनी कंप्यूटर लैब में 220 बंदी विभिन्न कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं.

शिक्षा के साथ-साथ कई तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस: गाजियाबाद जिला कारागार परिसर में ही शिक्षा के साथ-साथ कई तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराए जाते हैं. जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, डासना जेल में 100 बंदी टेलरिंग सर्टिफिकेट कोर्स, 30 बंदी पेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स, 45 बंदी एंब्रायडरी, 30 बंदी आर्ट एंड क्राफ्ट, 45 बंदी म्यूजिक, 52 बंदी डांस, 50 बंदी गमला मेकिंग एवं नर्सरी, 60 बंदी ब्यूटीशियन ट्रेनिंग कोर्स, 20 बंदी रेडियो जॉकी ट्रेनिंग, 20 बंदी LED बल्ब एवं दिया बनाने की ट्रेनिंग और 30 बंदी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने से संबंधित सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं.

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के मुताबिक, शिक्षा सुधार का सबसे सशक्त माध्यम है. एक व्यक्ति शिक्षित होकर नज़र खुद को बेहतर बना सकता है बल्कि समाज में भी अपना योगदान देने के काबिल हो जाता है. जेल में मौजूद बंदियों को शिक्षित करने की कवायद जेल प्रशासन द्वारा की जा रही है. जेल में मौजूद ऐसे बंदी जो कि साक्षर हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम संचालित किया जाता है. प्रौढ़ शिक्षा मिलने के बाद फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ले जाया जाता है.

गाजियाबाद जेल में पढ़ाई
गाजियाबाद जेल में पढ़ाई (ETV Bharat)

सीताराम शर्मा ने बताया कि जेल में जब नया बंदी आता है तो सबसे पहले जेल प्रशासन की प्राथमिकता होती है कि बंदी से बातचीत की जाए और उसका मनोबल बढ़ाया जाए. क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बंदी जेल में आने के बाद अवसाद में चले जाते हैं. जेल प्रशासन द्वारा मनोवैज्ञानिक समिति बनाई गई है. इस समिति में ऐसे तमाम बंदी शामिल हैं, जो कि पहले से पढ़े लिखे हैं. मनोवैज्ञानिक समिति द्वारा जेल में आने वाले नए बंदियों की काउंसलिंग की जाती है. उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है कि जेल सुधार गृह है. जेल में रहकर भी जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

