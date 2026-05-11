ETV Bharat / state

हरियाणा में गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज, हांसी समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना

हांसी : उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में सोमवार को हुई हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया. हरियाणा के हांसी में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई जिससे मौसम सुहावना हो गया है. बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है. दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में सुबह के समय हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

हरियाणा में बारिश : आपको बता दें कि कई जगहों पर बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है, जिससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बनी रहेगी. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कल 12 मई को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हल्की बारिश, तेज आंधी और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

हरियाणा में गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)

किसानों को होगा फायदा : हांसी निवासी तेलु राम ने बताया कि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बारिश से किसानों को भी फायदा होगा और फसलों की बुवाई के लिए जमीन में नमी बनेगी.