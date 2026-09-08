दिल्ली-NCR आज भी हो सकती है हल्की बाारिश, जाने कैसा रहेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
Published : September 8, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां अभी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज मंगलवार को बूंदाबांदी की संभावना जताई है. IMD के अनुसार कल सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा.
आज के मौसम का हाल
देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, आज कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग ने 9 और 10 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं जताई है. इसके बाद 9 और 10 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है. इसके बाद 11 सितंबर से दिल्ली-एनसीआर में बारिश का नया दौर शुरू होगा. इससे तापमान में गिरावट की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 105, गुरुग्राम में 113, गाजियाबाद में 98, ग्रेटर नोएडा में 102 और नोएडा में 108 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: