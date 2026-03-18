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जैसलमेर में बदला मौसम, येलो अलर्ट के बीच सुबह से रिमझिम, किसानों के माथे पर शिकन...

मौसम विभाग के अनुसार, जिले में गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट है. अगले 48 घंटों में जिले में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़, मेघगर्जन और वज्रपात का अनुमान है. इस चेतावनी के बाद जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है. इस समय खेतों में बड़ी मात्रा में रबी फसल खुले में पड़ी है. जिले में रबी की कटाई और थ्रेसिंग चल रही है. कई गांवों में फसल काटकर खेतों में ढेर लगा रखे हैं.

जैसलमेर: जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह से कई इलाकों में रिमझिम और रुक-रुक कर हल्की बारिश का दौर चला. वहीं, कई जगह बादल छाए रहे. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था. विभाग के अनुसार आने वाले समय में तेज हवा और मौसम के और बिगड़ने का अनुमान है.

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जीरे को सर्वाधिक जोखिम: कृषि विभाग के अनुसार, इस समय जिले में लगभग 32 लाख क्विंटल फसल खेतों में खुले में पड़ी है. इस पर मौसम का सीधा असर पड़ सकता है. इनमें सर्वाधिक 11 लाख क्विंटल जीरा, करीब 8 लाख क्विंटल सरसों और लगभग 13 लाख क्विंटल चना है. तेज आंधी या बारिश का असर ज्यादा हुआ तो इन फसलों को नुकसान की आशंका है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद किसान फसल बचाने की कोशिशों में जुट गए. कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव के अनुसार, विशेष रूप से जीरे की फसल को सर्वाधिक जोखिम है. जीरा हल्की फसल है, जिसके तेज हवा में ढेर आसानी से उड़ सकते हैं. बारिश होने पर जीरे का दाना काला पड़ने का खतरा रहता है. उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है. ऐसे जीरे की बाजार में किसानों को कम कीमत मिलती है.

गर्मी से राहत: इधर, मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सुबह से हल्की बारिश और बादलों से पारा गिरा. मौसम सुहावना हो गया. आने वाले 48 घंटे जैसलमेर के किसानों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. मौसम ज्यादा बिगड़ा तो खेतों में पड़ी फसल को भारी नुकसान का अंदेशा है.

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