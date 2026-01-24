रांची में दिन गर्म, रात सर्द भरी: तापमान में बड़ा अंतर, अगले 24 घंटे में हल्की ठंड जारी रहने का पूर्वानुमान
झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव जारी है. लोगों को दिन में गर्मी तो रात में ठंड का अहसास हो रहा है.
रांची: झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है. मौसम तेजी से बदल रहा है. दिन के वक्त गर्मी महसूस होने लगी है. रांची सहित आसपास के इलाकों में दिन और रात के तापमान के बीच स्पष्ट अंतर दर्ज किया गया है. रांची के न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है. फिर भी कांके क्षेत्र में पारा 5.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.
पूरे राज्य में सबसे कम तापमान कांके में ही रिकॉर्ड हुआ है. वैसे रांची का ओवरऑल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया है. जबकि अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रहा है. सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में महसूस की जा रही है. यहां पारा 31.2 डिग्री पर पहुंच गया है.
अधिकतम तापमान में होने लगा है इजाफा
मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कई इलाकों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 डिग्री से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है. डाल्टनगंज के बाद सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में पड़ रही है. यहां का अधिकतम तापमान पिछले दो दिनों से 31 डिग्री सेल्सियस बरकरार है.
इसके अलावा सरायकेला में 30.7 डिग्री, जमशेदपुर में 29 डिग्री, खूंटी में 27.02 डिग्री, देवघर में 27 डिग्री, सिमडेगा में 26.9 डिग्री, रांची में 26.8 डिग्री , गुमला में 26.8 डिग्री, कोडरमा में 26.7 डिग्री और पाकुड़ में 26.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है. वहीं, लोहरदगा में 26.5 डिग्री, हजारीबाग में 26.2 डिग्री और बोकारो में 25.5 डिग्री रहा है.
कई जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी बरकरार
कई जिलों के न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में एक डिग्री से तीन डिग्री तक कमी बरकरार है. जबकि कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ज्यादा हो गया है. डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है. रांची के बाद सबसे कम तापमान खूंटी में 6.4 डिग्री रहा है.
इसके अलावा लोहरदगा में 6.8 डिग्री, बोकारो और हजारीबाग में 7.7 डिग्री, गुमला में 7.8 डिग्री और सिमडेगा में 8.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. मौसम के अंदर के मुताबिक गणतंत्र दिवस की सुबह कहीं-कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन के वक्त मौसम साफ रहेगा.
